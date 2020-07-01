Награждены сотрудники МВД Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении сотрудников Министерства внутренних дел АР.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, за отличие в борьбе с преступностью, охране общественного порядка, укреплении законности и правопорядка, выполнении служебных обязанностей, связанных с обеспечением контроля за особым карантинным режимом, применяемым в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19), группа сотрудников МВД награждена медалями «За Родину» и «За отвагу».

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

С.Агаева