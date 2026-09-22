Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В тексте обращения говорится:

«Уважаемые участники Форума!

Сердечно приветствую вас на IV Бакинском форуме по безопасности, посвященном теме «Современные вызовы в архитектуре глобальной безопасности и создание эффективных механизмов сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».

Этот Форум, который уже в четвертый раз проходит в Баку и собирает руководителей и представителей спецслужб и силовых ведомств различных стран, предоставляет широкие возможности для обмена мнениями и развития взаимного сотрудничества по вопросам глобальной безопасности. Ежегодное расширение географического охвата участников форума и актуальность обсуждаемых вопросов свидетельствуют о растущем международном признании бакинской платформы. Уверен, что и нынешнее мероприятие станет не менее значимым для сотрудничества в сфере безопасности, а также для обмена мнениями и опытом.

Сегодня мир переживает период стремительных и сложных перемен. Процессы, разворачивающиеся в системе международных отношений, обострение геополитической конкуренции в сочетании с конфликтами и противостояниями в различных регионах оказывают серьезное влияние на обстановку в сфере глобальной безопасности. Углубляющийся кризис доверия и разрушение взаимопонимания делают укрепление национальных систем безопасности и сохранение международной стабильности фундаментальным и неотложным приоритетом для всех стран.

Защита мира, стабильности и безопасности во всем мире является общей ответственностью всех государств. Масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия и применения гибких и скоординированных подходов. Это связано с тем, что понятие безопасности не ограничивается границами отдельных государств. Любой очаг кризиса или напряженности, возникший в одном регионе, может быстро распространиться на другие, подорвать политическую и экономическую стабильность, поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность, а также нарушить транспортные и коммуникационные связи. Терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие трансграничные угрозы также могут приобретать более сложный характер в силу этой взаимосвязанности.

В частности, серьезную обеспокоенность вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности. Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников. Борьба с терроризмом в таких условиях не должна ограничиваться усилиями лишь некоторых стран, а должна оставаться одним из ключевых направлений международного сотрудничества и совместных действий.

Продуманная система безопасности зиждется не только на противодействии текущим угрозам и устранении их последствий, но, что наиболее важно, — на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать. Поэтому особенно важно укреплять взаимное доверие между государствами, развивать профессиональные связи между органами безопасности и повышать эффективность обмена данными. Практика показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, создают возможности для более гибкого и эффективного предотвращения даже самых сложных вызовов в сфере безопасности.

В качестве своих главных приоритетов Азербайджан считает обеспечение международного мира и безопасности, укрепление взаимного доверия между государствами и расширение сотрудничества. Наша страна придает особое значение продвижению диалога по вопросам безопасности на различных международных и региональных платформах, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества. Проведение Бакинского форума по безопасности действительно создает условия для определения конкретных направлений сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимного доверия в достижении этих целей.

Уверен, что обсуждения, которые пройдут в рамках Форума в этом году, создадут условия для более глубокого понимания современных глобальных вызовов в сфере безопасности, помогут определить новые подходы к их решению и еще больше укрепят взаимодействие между спецслужбами и органами безопасности, тем самым способствуя созданию более стабильного и безопасного мира для будущих поколений.

Желаю IV Бакинскому форуму по безопасности всяческих успехов, а всем участникам – результативных обсуждений и плодотворного сотрудничества».