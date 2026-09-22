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Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

First News Media12:50 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам IV Бакинского форума по безопасности.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В тексте обращения говорится:

«Уважаемые участники Форума!

Сердечно приветствую вас на IV Бакинском форуме по безопасности, посвященном теме «Современные вызовы в архитектуре глобальной безопасности и создание эффективных механизмов сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом».

Этот Форум, который уже в четвертый раз проходит в Баку и собирает руководителей и представителей спецслужб и силовых ведомств различных стран, предоставляет широкие возможности для обмена мнениями и развития взаимного сотрудничества по вопросам глобальной безопасности. Ежегодное расширение географического охвата участников форума и актуальность обсуждаемых вопросов свидетельствуют о растущем международном признании бакинской платформы. Уверен, что и нынешнее мероприятие станет не менее значимым для сотрудничества в сфере безопасности, а также для обмена мнениями и опытом.

Сегодня мир переживает период стремительных и сложных перемен. Процессы, разворачивающиеся в системе международных отношений, обострение геополитической конкуренции в сочетании с конфликтами и противостояниями в различных регионах оказывают серьезное влияние на обстановку в сфере глобальной безопасности. Углубляющийся кризис доверия и разрушение взаимопонимания делают укрепление национальных систем безопасности и сохранение международной стабильности фундаментальным и неотложным приоритетом для всех стран.

Защита мира, стабильности и безопасности во всем мире является общей ответственностью всех государств. Масштаб и угрожающий характер современных вызовов требуют активизации взаимодействия и применения гибких и скоординированных подходов. Это связано с тем, что понятие безопасности не ограничивается границами отдельных государств. Любой очаг кризиса или напряженности, возникший в одном регионе, может быстро распространиться на другие, подорвать политическую и экономическую стабильность, поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность, а также нарушить транспортные и коммуникационные связи. Терроризм и экстремизм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот оружия и наркотиков, киберпреступность и другие трансграничные угрозы также могут приобретать более сложный характер в силу этой взаимосвязанности.

В частности, серьезную обеспокоенность вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности. Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников. Борьба с терроризмом в таких условиях не должна ограничиваться усилиями лишь некоторых стран, а должна оставаться одним из ключевых направлений международного сотрудничества и совместных действий.

Продуманная система безопасности зиждется не только на противодействии текущим угрозам и устранении их последствий, но, что наиболее важно, — на способности предвидеть риски и своевременно их предотвращать. Поэтому особенно важно укреплять взаимное доверие между государствами, развивать профессиональные связи между органами безопасности и повышать эффективность обмена данными. Практика показывает, что партнерские отношения, основанные на открытом и надежном диалоге, создают возможности для более гибкого и эффективного предотвращения даже самых сложных вызовов в сфере безопасности.

В качестве своих главных приоритетов Азербайджан считает обеспечение международного мира и безопасности, укрепление взаимного доверия между государствами и расширение сотрудничества. Наша страна придает особое значение продвижению диалога по вопросам безопасности на различных международных и региональных платформах, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества. Проведение Бакинского форума по безопасности действительно создает условия для определения конкретных направлений сотрудничества и дальнейшего укрепления взаимного доверия в достижении этих целей.

Уверен, что обсуждения, которые пройдут в рамках Форума в этом году, создадут условия для более глубокого понимания современных глобальных вызовов в сфере безопасности, помогут определить новые подходы к их решению и еще больше укрепят взаимодействие между спецслужбами и органами безопасности, тем самым способствуя созданию более стабильного и безопасного мира для будущих поколений.

Желаю IV Бакинскому форуму по безопасности всяческих успехов, а всем участникам – результативных обсуждений и плодотворного сотрудничества».

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