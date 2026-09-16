 Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

First News Media12:32 - Сегодня
Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции на тему «Этапы развития аудита: путь от соответствия к стратегическому партнерству и доверию».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на проводимой в Баку международной научно-практической конференции на тему «Этапы развития аудита: путь от соответствия к стратегическому партнерству и доверию», посвященной 30-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджанской Республики.

Формирование и развитие современного института аудита в рамках широкомасштабных реформ, направленных на прогресс независимого Азербайджанского государства и укрепление его экономической мощи, приобрели особое значение. Принятие Закона Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» стало важным проявлением высокого значения, которое Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал принципам демократического управления и формированию институциональных основ рыночной экономики, дальновидной и целенаправленной государственной политики, служащей обеспечению финансовой дисциплины, прозрачности и отчетности в стране. Созданная в соответствии с данным Законом Палата аудиторов Азербайджанской Республики за прошедший период проделала крайне важную и необходимую работу по укреплению институциональных основ независимой аудиторской системы в стране, подготовке профессиональных кадров в сфере аудита, развитию среды прозрачности и отчетности, а также формированию современной аудиторской модели, соответствующей передовой международной практике. В результате значительно расширился спектр аудиторских услуг, возросла роль института аудита в обеспечении надежности финансовой отчетности, повышении прозрачности, усилении борьбы с коррупцией и сокращении теневой экономики.

Следует особо отметить значение международной конференции, организованной по случаю юбилея Палаты аудиторов, с точки зрения обсуждения важных вопросов, связанных с научно-практическим анализом пути развития аудиторской профессии в нашей стране за последние тридцать лет, совершенствованием нормативно-правовой базы аудиторской деятельности, укреплением института профессионального самоуправления, развитием механизмов контроля качества и применением международных стандартов аудита.

В то же время обсуждение в рамках конференции новых направлений развития аудиторской деятельности в условиях цифровой трансформации, интеграции аналитики больших данных и технологий искусственного интеллекта в процесс аудита, расширения роли аудита как института, выходящего за рамки традиционной функции проверки соответствия, обеспечивающего стратегическое партнерство и создающего ценность, а также укрепления принципов профессиональной этики и общественного доверия имеет особое значение с точки зрения требований современности.

В современных условиях стремительной цифровизации глобальной экономики и широкомасштабной технологической трансформации одной из важных задач, стоящих перед каждой страной, является выведение аудиторской деятельности на новый качественный уровень. В этом отношении особое значение с точки зрения эффективности деятельности Палаты аудиторов имеет последовательная реализация мер по организации аудиторской деятельности на цифровой основе, расширению применения искусственного интеллекта и современных инструментов анализа данных, повышению прозрачности и оперативности аудиторских процессов, а также развитию инновационных методологий аудита в соответствии с международными профессиональными стандартами. Наряду с этим к числу приоритетов относятся сохранение авторитета аудиторской профессии и общественного доверия к ней, дальнейшее укрепление принципов высокого профессионализма и этического поведения, а также повышение потенциала профессиональных кадров.

Уверен, что дискуссии, которые состоятся в рамках конференции, и выдвинутые на ней инициативы внесут свой вклад в дальнейшее совершенствование аудиторской деятельности в нашей стране, применение технологий цифровой трансформации и искусственного интеллекта в аудите, расширение международного сотрудничества, повышение авторитета института аудита.

По случаю этого знаменательного юбилея еще раз поздравляю коллектив Палаты аудиторов и участников конференции, желаю успехов в работе мероприятия.

Поделиться:
325

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Спорт

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Xроника

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Аяз Аскеров освобожден от должности главы ИВ Ярдымлинского района

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Ильхам Алиев принял участие в открытии первого этапа инновационного городка SABAH.city - ФОТО

Ильхам Алиев принял советника по национальной безопасности ОАЭ

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по обеспечению продовольственной безопасности на 2027-2032 годы

Ильхам Алиев поделился видеороликом, посвященным SABAH.city - ВИДЕО

Последние новости

Не менее 60 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане

Сегодня, 14:00

КС Армении одобрил соглашение по проекту TRIPP

Сегодня, 13:50

Цены на дизель в США поднялись до самого высокого уровня в истории страны

Сегодня, 13:48

СМИ: больницы Германии и бундесвер начали готовиться к возможной войне

Сегодня, 13:40

Стали известны даты Гран-при Азербайджана Формулы-1 2027 года - ФОТО

Сегодня, 13:30

ЕС направит до €12 млрд на развитие Среднего коридора для связи Кавказа и ЦА с Европой

Сегодня, 13:02

В «İrşad» стартовали специальные предложения «Зелёной пятницы» к новому учебному году - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:59

Ильхам Алиев принял участие в открытии СЭС «Гобустан» - ФОТО

Сегодня, 12:48

Община Западного Азербайджана призвала Армению отказаться от политики «миацума»

Сегодня, 12:42

Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Сегодня, 12:32

Арриндел поддержала право западных азербайджанцев на возвращение

Сегодня, 12:28

В Конго продолжает распространяться вспышка Эболы

Сегодня, 12:20

Великобритания впервые за 16 лет закупила золото у Азербайджана

Сегодня, 12:15

Ильхам Алиев наградил медалью «Терегги» членов и сотрудников Палаты аудиторов

Сегодня, 12:05

Фархад Мамедов: Осадок от реакции в Армении на посещение дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур 

Сегодня, 12:02

Ремонт дороги на улице Гасана Алиева в Баку осложнил передвижение студентов - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Грузия депортировала 78 иностранцев, включая граждан Азербайджана

Сегодня, 11:55

Турция предложила создать Банк развития тюркских государств

Сегодня, 11:53

Гусейнов: Агдам превращается из «Хиросимы Кавказа» в символ мира

Сегодня, 11:50

Пашазаде: Победа Азербайджана стала общей победой мусульман

Сегодня, 11:43
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10