Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Баку

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной научно-практической конференции на тему «Этапы развития аудита: путь от соответствия к стратегическому партнерству и доверию».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на проводимой в Баку международной научно-практической конференции на тему «Этапы развития аудита: путь от соответствия к стратегическому партнерству и доверию», посвященной 30-летнему юбилею Палаты аудиторов Азербайджанской Республики.

Формирование и развитие современного института аудита в рамках широкомасштабных реформ, направленных на прогресс независимого Азербайджанского государства и укрепление его экономической мощи, приобрели особое значение. Принятие Закона Азербайджанской Республики «Об аудиторской службе» стало важным проявлением высокого значения, которое Общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал принципам демократического управления и формированию институциональных основ рыночной экономики, дальновидной и целенаправленной государственной политики, служащей обеспечению финансовой дисциплины, прозрачности и отчетности в стране. Созданная в соответствии с данным Законом Палата аудиторов Азербайджанской Республики за прошедший период проделала крайне важную и необходимую работу по укреплению институциональных основ независимой аудиторской системы в стране, подготовке профессиональных кадров в сфере аудита, развитию среды прозрачности и отчетности, а также формированию современной аудиторской модели, соответствующей передовой международной практике. В результате значительно расширился спектр аудиторских услуг, возросла роль института аудита в обеспечении надежности финансовой отчетности, повышении прозрачности, усилении борьбы с коррупцией и сокращении теневой экономики.

Следует особо отметить значение международной конференции, организованной по случаю юбилея Палаты аудиторов, с точки зрения обсуждения важных вопросов, связанных с научно-практическим анализом пути развития аудиторской профессии в нашей стране за последние тридцать лет, совершенствованием нормативно-правовой базы аудиторской деятельности, укреплением института профессионального самоуправления, развитием механизмов контроля качества и применением международных стандартов аудита.

В то же время обсуждение в рамках конференции новых направлений развития аудиторской деятельности в условиях цифровой трансформации, интеграции аналитики больших данных и технологий искусственного интеллекта в процесс аудита, расширения роли аудита как института, выходящего за рамки традиционной функции проверки соответствия, обеспечивающего стратегическое партнерство и создающего ценность, а также укрепления принципов профессиональной этики и общественного доверия имеет особое значение с точки зрения требований современности.

В современных условиях стремительной цифровизации глобальной экономики и широкомасштабной технологической трансформации одной из важных задач, стоящих перед каждой страной, является выведение аудиторской деятельности на новый качественный уровень. В этом отношении особое значение с точки зрения эффективности деятельности Палаты аудиторов имеет последовательная реализация мер по организации аудиторской деятельности на цифровой основе, расширению применения искусственного интеллекта и современных инструментов анализа данных, повышению прозрачности и оперативности аудиторских процессов, а также развитию инновационных методологий аудита в соответствии с международными профессиональными стандартами. Наряду с этим к числу приоритетов относятся сохранение авторитета аудиторской профессии и общественного доверия к ней, дальнейшее укрепление принципов высокого профессионализма и этического поведения, а также повышение потенциала профессиональных кадров.

Уверен, что дискуссии, которые состоятся в рамках конференции, и выдвинутые на ней инициативы внесут свой вклад в дальнейшее совершенствование аудиторской деятельности в нашей стране, применение технологий цифровой трансформации и искусственного интеллекта в аудите, расширение международного сотрудничества, повышение авторитета института аудита.

По случаю этого знаменательного юбилея еще раз поздравляю коллектив Палаты аудиторов и участников конференции, желаю успехов в работе мероприятия.