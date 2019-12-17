Ройа отремонтирует дом бабушки, живущей лицом к лицу с врагом – ФОТО – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан встретилась с 77-летней жительницей села Гушчу Айрым Газахского района Эсмер Джафаровой, которая, несмотря на свой преклонный возраст, живет, так сказать, лицом к лицу с врагом.

Как сообщает 1news.az, Р.Айхан со своей командой направилась в приграничное с Арменией село Гушчу Айрым, где и встретилась с храброй бабушкой, ставшей трендом азербайджанского сегмента социальных сетей.

Следует отметить, что народная артистка возьмет на себя все расходы за ремонт дома бабушки Эсмер, находящегося в очень плохом состоянии.

«Мне нравятся люди, которые просят о помощи, не теряя достоинства. Когда я смотрела видеокадры про бабушку Эсмер, мне понравилась ее речь, и я решила встретиться с ней. У меня большие и прекрасные впечатления. Мы поехали в Газах. Там я сказала Эсмер ханум, что она вырастила двух сыновей, один из которых военнослужащий, а другой – ветеран Карабахской войны. Мы не должны позволять, чтобы эта женщина жила в таких условиях. Вы не поверите, но в доме даже нет пола, она ходит по грязи. Я возьму на себя все расходы, насколько мне хватит сил.

Прошу у всех, особенно у глав исполнительных властей. Уделяйте внимание руководимым вами районам. Безусловно, есть семьи, которые работают и обеспечивают себя. Но хотелось бы, чтобы уделялось внимание таким пожилым людям. Здесь нет ничего сложного. Если эта сумма равна моим гонорарам от выступлений на одной или двух свадьбах, то для них это вообще ничего. Этой женщине помогу я сама, но есть и другие. Обрадуйте всех в праздничные дни», - отметила она.

1news.az