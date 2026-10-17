В Бардинской ЦРБ санитарка 40 минут избивала находящегося без сознания пациента

В Бардинской центральной районной больнице (ЦРБ) немедицинский работник (санитарка) применила физическое насилие в отношении пациента.

Как передает Oxu.Az, санитарка в течение 40 минут непрерывно избивала беспомощного и находящегося без сознания пациента.

Отмечается, что перед инцидентом 70-летний мужчина-пациент, находясь без сознания, испражнился под себя. Разгневанная этим женщина оскорбила беспомощного пациента нецензурными выражениями и применила к нему физическое насилие.

В ответ на запрос Oxu.Az в Бардинской ЦРБ сообщили, что в ходе проведённого расследования установлено, что санитарка, работающая во II отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, допустила неэтичное поведение и насилие в отношении находящегося на стационарном лечении, беспомощного и пребывающего без сознания пациента:

"В связи с данным фактом было проведено заседание Медицинского совета учреждения. С учётом грубого нарушения сотрудницей своих трудовых функций и правил профессиональной этики, а также предыдущих дисциплинарных взысканий, заключённый с ней трудовой договор был расторгнут с 07.10.2026 года на основании пункта "ч" статьи 70 Трудового кодекса Азербайджанской Республики".

По данному факту проводится расследование.