В воскресенье в Азербайджане ожидается до 31° тепла

18 октября в Азербайджане температура воздуха прогреется до 31°.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-20, днем — 23-28° тепла. Атмосферное давление — на уровне 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем — 26-31° тепла, в горах ночью — 7-12, днем — 20-25° тепла.