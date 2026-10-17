Трамп рассказал, полетит ли он на новой Tesla

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что очень рад за главу Tesla миллиардера Илона Маска, чья компания представила премиальный спорткар Roadster со способностью летать, передает 1news.az со ссылкой на РБК.

"Я не знаю, увидите ли вы меня в этой машине, но это довольно впечатляюще", - заявил американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп напомнил, что недавно вручил Маску высшую научную награду страны - Национальную медаль науки. Также он отметил, что США делают то, "что никто прежде не считал возможным".

Премьера новой модели Tesla - Roadster состоялась 16 октября. Автомобиль оснастили газореактивными двигателями, разработанными совместно со SpaceX. Они работают на сжатом газе и позволяют электрокару ненадолго подниматься в воздух и управлять своим положением во время прыжка. На фоне презентации новой версии электрического спорткара акции Tesla Inc. подорожали более чем на 5%.