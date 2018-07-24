«Недопустимо и постыдно» - Чавушоглу о резолюции Палаты представителей по т.н. «геноциду армян»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил резолюцию Палаты представителей Конгресса США по событиям 1915 года в Османском государстве.

«Попытки использования исторических событий в политических целях недопустимы и постыдны. Подобные решения не имеют никакого значения для властей и народа Турции», - написал турецкий министр в своем Twitter.

Палата представителей США 29 октября приняла резолюцию о признании «геноцидом» событий 1915 года в Османском государстве.

«Операция «Источник мира» разрушила большую игру. Авторы провалившегося проекта попытались в отместку использовать против Анкары старые резолюции. Те, кто полагает, что подобным путем сможет отомстить Турции – глубоко ошибаются», - подчеркнул Чавушоглу.

#BarışPınarıHarekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 29 октября 2019 г.

В то же время МИД Турции выступил с заявлением, в котором всецело отвергает резолюцию Палаты представителей по событиям 1915 года в Османском государстве.

«Всецело отвергаем резолюцию за номером 296 «О подтверждении позиции США по армянскому геноциду». Данный документ рассчитан на внутреннюю аудиторию и не имеет под собой никаких исторических и правовых обоснований», - цитирует Anadolu заявление турецкого МИД.

В документе отмечается, что на фоне краха попыток предотвращения антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии, определенные силы пытаются мстить Анкаре, очередным проявлением чего стала скандальная резолюция Палаты представителей США.

«Это решение (резолюция) не представляет для правительства и народа Турции никакого значения. Политически мотивированный документ служит интересам армянского лобби и антитурецких кругов США и не более. Попытки парламентов исказить исторические события по собственному умыслу – ужасающая ошибка», - говорится далее в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в резолюции Палаты представителей США имеет место ссылка на акт геноцида, что противоречит «Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него» от 1948 года и является грубым нарушением законодательства США и норм международного права.

«В международном праве нет ни одного решения о признании событий 1915 года «геноцидом». Наоборот, Европейский суд по правам человека постановил, что данная тема является законным основанием для обсуждений. События последних лет существования Османского государства – предмет анализа не политиков, а историков», - указали в турецком МИД.

В Анкаре напомнили об отказе властей Армении поддержать инициативу Анкары от 2005 года о формировании совместной комиссии историков.

«Решение Палаты представителей США принято в очень чувствительный для региональной и международной общественности период и преследует цель ущерба отношениям Турции и США. Анализ масштабов ущерба, который нанесла резолюция интересам США - прерогатива американских политиков и народа этой страны. При этом Анкара учитывает факт неизменности позиции руководства США по событиям 1915 года. Данная резолюция, безусловно, бьет по имиджу Палаты представителей США в целом и наносит удар по имиджу США в Турции. Надеемся на сохранение дружественных отношений и духа союзничества между Анкарой и Вашингтоном. Надеемся, что друзья в США выступят с решительной критикой позиции законодателей и призовут их к ответственности», - говорится в документе.

Ф.Багирова