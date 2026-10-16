В Гёранбое застрелен 74-летний мужчина, есть задержанный

В селе Багчакюрд Гёранбойского района произошёл вооружённый инцидент со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az, согласно предварительным данным, 31-летний Орхан Гасанов (1995 г.р.), страдающий психологическими проблемами, выстрелил из охотничьего ружья в своего односельчанина Галандара Мурадова (1952 г.р.). От полученного ранения потерпевший скончался.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали О. Гасанова. По предварительной информации, преступление совершено на почве личных неприязненных отношений.

По факту ведется расследование, выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.