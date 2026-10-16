 «Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Редакция 1news16:53 - Сегодня
«Кино» в штаб-квартире правящей коалиции: как идеологические ширмы скрывают криминальное лицо «новой» Турции - ВИДЕО

Видеокадры, регулярно всплывающие в социальных сетях, на первый взгляд оставляют впечатление очередной серии криминальной драмы вроде «Долины волков» (Kurtlar Vadisi). 

Камера скользит по суровым лицам, звучащее на фоне трагическое саунд-сопровождение задает ритм напряженного кино. Но жестокая реальность быстро разрушает эту иллюзию: перед нами не съемочная площадка, а зафиксированный на пленку эпизод из жизни современной Турции.

В стенах штаб-квартиры Партии националистического движения (MHP) — официального партнера правящей коалиции — происходит событие, затмевающее любой киносценарий. Лидер одной из самых кровавых группировок страны «Шахинлер» Седат Шахин и представитель клана «Сараллар» Бурханеттин Сарал перед объективами видеокамер пожали друг другу руки, объявив о прекращении 22-летней вражды. Вражды, которая с 2004 года унесла жизни как минимум полусотни человек.

Посредничество без права: Мафия перед микрофонами

Официально объявленное «примирение по воле государства» продолжилось с небывалым размахом: грандиозная сходка в Трабзоне с участием более четырех тысяч членов криминального мира, поздравительные венки и послания от находящегося в бегах в ОАЭ Седата Пекера. Уличная преступность, картели и кланы больше не скрываются в тени — они открыто легализуются через институты власти, проводя свои «миротворческие акты» не в залах суда, а в офисах системных политических партий.

Этот эпизод служит наглядной иллюстрацией глубинной трансформации государственного аппарата Турции за два десятилетия правления Партии справедливости и развития (АКР). За предвыборными риториками о «чистом обществе», «религиозном воспитании молодежи» и «защите традиционных ценностей» сформировалась система, в которой государственные правоохранительные функции подменяются альтернативными центрами силы. Когда государство вместо уголовного преследования преступных элементов выступает модератором и арбитром между мафиозными кланами, оно перестает выполнять свою базовую функцию монополии на насилие.

Статистический излом: Борьба с мелким потребителем вместо картелей

Пропасть между звучащими заявлениями и суровой реальностью подтверждается беспристрастной международной и национальной статистикой. В Глобальном индексе организованной преступности (GI-TOC) Турция занимает 10-е место среди 193 стран мира с показателем преступности 7.20 балла. Международные аналитики указывают, что страна превратилась в ключевой хаб не только героинового транзита из Афганистана, но и масштабного трафика кокаина и синтетических наркотиков из Латинской Америки в Европу.

При этом наблюдается явная имитация контроля: из более чем 300 тысяч ежегодных уголовных дел, связанных с наркотиками, абсолютное большинство приходится на мелких потребителей и уличных сбытчиков. В то же время верхушка криминальных сетей и финансовые потоки транснациональных картелей годами остаются фактически нетронутыми.

Ситуация усугубляется глубоким социальным и институциональным кризисом. Структурные чистки в судебной и полицейской системах, затяжные экономические трудности, инфляция и регулярная амнистия «серых» капиталов создали идеальные условия для расцвета нелегального игорного бизнеса, проституции, контрабанды мигрантов и стремительного распространения дешевых синтетических наркотиков среди молодежи.

Урок системного кризиса

Демонстративное примирение криминальных авторитетов в здании политической партии показывает, что главный закон в этой системе определяется не Конституцией, а иерархией силы и клановыми договоренностями. Консервативная идеология и религиозная риторика окончательно превратились в удобный инструмент для мобилизации избирателей, за которым скрывается реальный криминально-экономический симбиоз.

История показывает, что подмена правовых институтов «понятиями» и политическим патронажем дает лишь временный иллюзорный контроль. В долгосрочной перспективе легализация криминалитета в политическом поле неизбежно подрывает доверие общества к самому понятию государства, превращая его институты в декорацию для чужого «кино».

Фархад Гусейн

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