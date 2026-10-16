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Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news17:09 - Сегодня
Рамиз Мехтиев исключен из ПЕА - ОБНОВЛЕНО

Рамиз Мехтиев исключен из партии «Ени Азербайджан».

Как сообщает АПА, соответствующее решение принято на заседании Правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

16:50

Сегодня состоялось заседание Правления Партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

По информации, полученной «Unikal», бывший руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев был исключен из Совета ветеранов Партии «Ени Азербайджан».

Рамиз Мехтиев долгие годы занимал должность руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, а затем — президента Национальной Академии Наук Азербайджана.

Напомним, что Мехтиев ранее был привлечен к уголовной ответственности. Ему предъявлены обвинения в государственной измене, действиях, направленных на насильственный захват власти, а также в легализации имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время Мехтиев находится под домашним арестом.

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