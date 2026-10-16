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Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Редакция 1news16:07 - Сегодня
Лукашенко: США ошибаются, считая себя силой, которую некому остановить

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США считают себя непобедимыми, однако существуют высшие силы, которые «могут поставить сильных мира сего на место».

Об этом сообщило агентство БелТА.

В ходе общения с журналистами белорусский лидер раскритиковал действия США в Иране. «Взяли разбомбили страну в определенных городах, убили руководство страны, и они об этом говорят и хвастаются этим. Это что такое?» — заметил он.

«Да, они сейчас мощные, понимают, что нет той силы, которая могла бы их остановить. Ошибаются», — подчеркнул Лукашенко. «Все боголюбы, богомольцы... А он (Бог — ред.) видит и по голове врежет очень сильно. Поэтому надо быть поаккуратнее здесь. Мы точно не знаем, но много в природе сил, которые могут поставить сильных мира сего на место. Это надо помнить».

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