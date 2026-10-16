Holcim Azerbaijan представил экологичные решения для устойчивого строительства на выставке BakuBuild - ФОТО

На выставке “BakuBuild” компания Holcim Azerbaijan представляет широкий ассортимент инновационных экологичных строительных материалов и комплексных решений, предназначенных как для крупных коммерческих проектов, так и для индивидуальных застройщиков.

В число этих устойчивых решений входят цемент и бетон с низким уровнем выбросов CO₂, выпускаемые под брендами ECOPlanet и ECOPact. Цемент ECOPlanet и бетон ECOPact позволяют сократить выбросы CO₂ до 30%, сохраняя при этом стандартные показатели прочности и эксплуатационные характеристики.

Кроме того, Holcim Azerbaijan стала первым местным производителем строительных материалов, получившим верифицированную Экологическую Декларацию продукции (Environmental Product Declaration, EPD). Комментируя это достижение, коммерческий директор Holcim Azerbaijan Намиг Тапдыгов отметил: «На сегодняшний день мы поставили более 50 000 тонн цемента и 7 000 кубических метров бетона, экологические показатели которых подтверждены данной декларацией. В целом наши продукты и решения охватывают все этапы строительства - от фундамента до крыши».

Для оптимизации свойств и качества бетона Holcim также демонстрирует химические добавки CORSO, применяемые в производстве цемента и при реализации крупных строительных проектов. Продукция CORSO повышает качество бетона, способствует экономии природных ресурсов в процессе производства и увеличивает общую операционную эффективность, одновременно обеспечивая экологические преимущества.

Продолжая расширять ассортимент продукции, Holcim представляет новую линейку красок TONE, предназначенную для различных видов применения - от небольших ремонтных работ в жилых помещениях до масштабных коммерческих строительных проектов. На выставке также представлен экологичный кирпич GEOBRICK, изготовленный из натурального известняка и цемента. Благодаря гладкой поверхности, которая значительно сокращает необходимость в наружной штукатурке, GEOBRICK позволяет существенно ускорить строительство и придаёт стенам аккуратный, эстетичный вид. Этот продукт позволяет возвести стены дома площадью 120 квадратных метров всего за шесть недель.

Расширяя ассортимент решений для кладочных работ, Holcim также представляет KARON - новый стеновой кладочный блок на цементной основе. Разработанный как эффективная высокотехнологичная альтернатива традиционным известняковым блокам, KARON отличается точными стандартными размерами и весом 15 -16 кг, что делает его до 30% легче традиционных известняковых блоков. Блоки KARON различных размеров позволяют заменить более тяжёлые известняковые блоки и оптимизировать расход цемента за счёт сокращения избыточного использования кладочного раствора. Это также ускоряет кладочные работы и повышает общую эффективность строительства.

Holcim Azerbaijan приглашает строительные компании к активному сотрудничеству на всех этапах реализации строительных проектов. Объединение усилий участников рынка будет способствовать формированию в Азербайджане современной и устойчивой строительной экосистемы, основанной на принципах устойчивого развития.