Джейхун Байрамов обсудил с генеральным секретарем СВМДА итоги VII саммита - ФОТО

16 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили 1news.az в Министерстве иностранных дел, на встрече стороны обменялись мнениями об итогах VII Саммита СВМДА, состоявшегося 15 октября в Баку, деятельности, осуществляемой в рамках председательства Азербайджана в СВМДА на 2024–2026 годы, приоритетах председательства Азербайджана и организации на предстоящий период, ее институциональном развитии.

Подчеркнута важность успешного проведения VII Саммита под председательством Азербайджана для укрепления диалога, взаимопонимания и доверия на азиатском пространстве. Выражена уверенность в том, что итоги саммита внесут вклад в дальнейшее усиление деятельности организации, расширение сотрудничества между государствами-членами и продвижение совместных подходов к общим вызовам.

Отмечено значение договоренностей, достигнутых по итоговым документам саммита, для определения будущих направлений деятельности СВМДА и повышения ее практической результативности.

Стороны отметили богатый опыт Азербайджана в сфере многосторонней дипломатии и успешное председательство в международных организациях, подчеркнули, что председательство нашей страны в СВМДА направлено на повышение международной роли и авторитета организации, расширение возможностей сотрудничества между государствами-членами, а также на продвижение мер по укреплению доверия.

Была затронута работа, проведенная в период нашего председательства в направлении ускорения институционального развития СВМДА, повышения эффективности ее деятельности и расширения практической пользы для государств-членов. Особо подчеркнута важность развития сотрудничества в сферах образования, расширения возможностей женщин, молодежи, медиа, транспортной связности и других областях, платформ, созданных по этим направлениям. Отмечено, что реализуемые инициативы служат обмену опытом между государствами-членами, укреплению взаимопонимания и формированию конкретных возможностей сотрудничества.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай выразил благодарность азербайджанской стороне за высокий уровень организации VII Саммита СВМДА и вклад, внесенный в деятельность организации в период председательства Азербайджана. Он также выразил признательность нашей стране за поддержку, оказываемую ему в ходе его деятельности на посту генерального секретаря в течение последних шести лет.

Кайрат Сарыбай отметил значение председательства Азербайджана в контексте развития СВМДА, расширения сотрудничества в рамках организации и укрепления доверия между государствами-членами. Он выразил уверенность в том, что усилия по расширению деятельности организации будут продолжены и в предстоящий период, и пожелал успехов новому генеральному секретарю Султану Гаджиеву в его будущей деятельности.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов поблагодарил генерального секретаря Кайрата Сарыбая за успешную работу за период его деятельности и пожелал ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.