Погода на субботу: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 17 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В основном осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 18-21°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80% ночью и 60-65% днем.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18°, днем - 26-31° тепла. В горных районах ночью ожидается 8-13°, днем - 18-23° тепла.