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Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Редакция 1news16:22 - Сегодня
Дело о крушении судна: вновь продлен арест трех азербайджанцев

Срок ареста трех граждан Азербайджана - Рашада Ибрагимова, Гадира Гулиева и Валеха Гумбатова, задержанных по делу о крушении судна у побережья города Кирения Турецкой Республики Северного Кипра, - вновь продлен на семь дней.

Как сообщает Report, очередное судебное заседание состоится 23 октября.

Напомним, что 30 августа у побережья Кирении на Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 26, продолжаются поиски еще одного пропавшего без вести пассажира. В связи с происшествием задержаны девять человек, трое из них - граждане Азербайджана.

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