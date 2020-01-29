NEXT TV. Нармин Алиева: Если вам не нравится ваше место в жизни, смените его, вы же не дерево – ВИДЕО

NEXT TV – это мультимедийный проект, созданный командой 1news.az, который включает в себя несколько познавательных рубрик. У каждой из них свой определенный посыл.

В рубрике Mövqe люди разных профессий рассуждают на интересные темы и высказывают свое назависимое мнение; гости рубрики Stimul делятся секретами своего успеха, опытом и жизненным кредо; благодаря рубрике Flash мы узнаем о важных новостях, а рубрика Yaddaş возвращает нас в прошлое и раскрывает исторические события в новом видеоформате.

В новом выпуске рубрики Stimul мы пообщались с Нармин Алиевой, юной целеустремленной девушкой, которой удалось получить стипендию одной из самых престижных магистерских программ Schwarzman и даже попасть на страницы легендарной газеты New York Times. Помимо этого, девушка владеет собственным бизнесом – рестораном в Ичери шехер - Cafe Nina. И это притом, что Нармин всего 25 лет.

«Финансовое положение не должно являться проблемой на пути достижения поставленных целей. Если у вас нет денег – работайте на нескольких работах, повышайте свою квалификацию, ходите на курсы. Только вы ответственны за свою жизнь и прятаться за различными отговорками, как и придумывать поводы, неправильно», - считает Нармин.

Также девушка рассказала о программе Schwarzman и о том, как проходил процесс интервью.

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Над видео работали:

Креативный директор и координатор проекта: Эмиль Насиров

Монтажер и оператор: Надир Ибрагимли

Журналист: Бабек Джахандаров

И.Н.