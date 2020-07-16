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Никол Пашинян вылетел в Минск

16 Июля, 2020 в 20:50 ~ 1 минута на чтение 1247
Никол Пашинян вылетел в Минск

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом с Минск, где примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Sputnik Армения, в отсутствие Пашиняна обязанности премьер-министра Армении будет исполнять вице-премьер Тигран Авинян. Армянский премьер проведет в Беларуси два дня.

Ранее Евразийская экономическая комиссия подтвердила проведение Евразийского межправительственного совета 17 июля в Минске в очном формате. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Беларуси Романа Головченко с участием руководителей правительств стран Евразийского экономического союза.

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