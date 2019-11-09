Новая бакинская дорога «погрязла» в кромешной тьме – ВИДЕОФАКТ

Открытая в декабре 2018 года дорога через озеро Беюкшор, соединяющая Дарнагюльское шоссе с дорогой Балаханы – Бинагади, «погрязла» в кромешной тьме.

В редакцию 1news.az обратились наши читатели, которые жалуются, что из-за отсутствия искусственного освещения по дороге в темное время суток очень трудно передвигаться.

При этом на дороге установлена современная система освещения, но фонари просто не включают.

1news.az, в свою очередь, обратился в соответствующие структуры с просьбой назвать причину «затемнения» новой дороги и представит их ответы читателям.

Тимур Рзаев, Э.Т.

ВИДЕО – Avtosfer.az