Новая звезда Интернета: Четвероногий регулировщик из Грузии – ВИДЕО

Пес из города Батуми, что расположен на черноморском побережье, по кличке Купаты прославился на весь мир после того, как в Сети появилось видео, где он помогает группе детей перейти дорогу и охраняет их от автомобилей.

Видео с этим добровольным четвероногим регулировщиком дорожного движения моментально разлетелось в Интернете, сделав его самым известным псом не только в Грузии, но и в других странах.

Ежедневно он ждет на переходе ребятишек из соседних детских садов, помогает им перейти дорогу и яростно лает на водителей, которые, по его мнению, нарушают правила дорожного движения.

За такой «героизм» местные власти поставили дворняге будку с надписью: «Избранница народа», и теперь у Купаты есть не только любимое дело, но и теплый дом.

Видео с участием пса набрало миллион просмотров и восторженных комментариев пользователей Сети со всего мира. О его героизме рассказал даже американский телеканал ABC.

Кстати, прозвище милому четвероногому регулировщику дал мясник по имени Олег Сохадзе: «Я прозвал его Купаты, потому что он в меру упитанный».

Купаты - это особый вид грузинских пресервированных сырых колбас, нуждающихся в кулинарной обработке.

И.Н., Э.Т.