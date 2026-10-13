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Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

Редакция 1news23:40 - 13 / 10 / 2026
Белый дом пригрозил увольнением новому пресс-секретарю после первого брифинга

Администрация президента США Дональда Трампа выразила недовольство первым выступлением нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии. Ей дали понять, что в случае отсутствия заметных улучшений она может лишиться должности. Об этом сообщает телеканал MS Now.

Представитель администрации отметил, что Захарии необходимо в кратчайшие сроки улучшить свою работу. «Держаться за трибуной непросто. Но она начала не с той ноги. Ей надо быстро начать работать намного лучше, иначе она побьёт рекорд Скарамуччи», — заявил он.

Речь идёт об Энтони Скарамуччи, который в 2017 году был уволен с поста директора по коммуникациям Белого дома всего через десять дней после назначения.

Первый брифинг Захарии продлился около 14 минут. При этом на вопросы журналистов отвели менее пяти минут, а ответить пресс-секретарь успела лишь трём репортёрам.

Захария объяснила краткость встречи плотным графиком Дональда Трампа, который собирался отправиться на Аляску. Однако время отъезда президента не совпадало с проведением брифинга.

Сам Трамп не стал критиковать новую сотрудницу и, напротив, заявил, что она провела встречу с журналистами «очень хорошо».

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