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Новое музыкальное прочтение «Qəmgin mahnı» от Эльнура Гусейнова, DiHaj и Исфара Сарабского – ВИДЕО

Сегодня в 15:27 ~ 1 минута на чтение 272
Новое музыкальное прочтение «Qəmgin mahnı» от Эльнура Гусейнова, DiHaj и Исфара Сарабского – ВИДЕО

Эльнур Гусейнов и DiHaj представили свою версию композиции «Qəmgin mahnı» из репертуара легендарной азербайджанской певицы Шовкет Алекперовой.

«Момент, когда традиционная музыка встречается с современной», - говорят о совместной работе Э.Гусейнов и DiHaj, подчеркивая, что кавер-версию «Qəmgin mahnı» (Грустная песня) они посвящают светлой памяти Ш.Алекперовой.

В работе над треком принял участие заслуженный артист Азербайджана Исфар Сарабский – он принял участие в аранжировке песни вместе с DiHaj, а также сыграл партию на пианино.

Отметим, что данная композиция впервые прозвучала на концерте DiHaj в Зеленом театре, состоявшемся в середине июля 2017 года, о чем более подробно читайте по ссылке, но в Сети, где была тепло встречена слушателями, - только сейчас.

Напомним, что в свое время данная песня была популяризирована рэпером Эльшадом Хосе, ставшим первым азербайджанским исполнителем, представившим проект виртуального дуэта с Шовкет Алекперовой.

Также представляем читателям 1news.az оригинальную версию песни в исполнении Ш.Алекперовой – автор музыки «Qemgin mahnı» Тофик Кулиев, слова написаны Зейналом Джаббарзаде.

В.Ф, Г.Р.

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