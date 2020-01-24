Новые уловки бакинских водителей в противостоянии с БТА: На помощь пришли багажники - ФОТОФАКТ

На улице 28 Мая в Насиминском районе Баку, у здания средней школы №23 водители проявляют чудеса смекалки в желании избежать штрафа за незаконную парковку.

В частности, на фото, снятых очевидцем, видно, как они массово поднимают вверх крышки багажников своих автомобилей, чтобы камеры Бакинского транспортного агентства, установленные на улице, не могли заснять госномера машин.

Комментируя этот факт, руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев заявил 1news.az, что налицо нарушение закона.

«Подобные попытки неоднократно предпринимаются водителями, но они пресекаются нами. В частности, мы сообщаем о подобных водителях в Дорожную полицию Баку, которая выписывает им административный протокол.

Водители должны понимать, что за подобный поступок их ждет куда более больший штраф, чем просто за незаконную парковку. Мы призываем водителей соблюдать правила», - подчеркнул Маис Агаев.

Тимур Рзаев

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