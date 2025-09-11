Транспорт из аэропорта в город: BakuBus напомнили о наличии своего маршрута
Как известно, на территории Международного аэропорта Гейдара Алиева введены новые правила пассажирских перевозок на такси.
На этом фоне компания BakuBus напомнила о функционирующем круглосуточном автобусном маршруте H1 Airport Express, который соединяет Международный аэропорт с центром города.
Как передает 1news.az, в заявлении компании говорится:
«Для передвижения между городом и аэропортом и в обратном направлении пассажиры могут воспользоваться автобусами H1 Airport Express, курсирующими 24/7».
Маршрут H1 включает следующие остановки:
В направлении аэропорта:
Транспортный узел «28 Мая»
Транспортный узел «Кёроглу»
Проспект Гейдара Алиева, 276
Бакинский Экспо-центр
Международный аэропорт, Терминал 2
Международный аэропорт, Терминал 1
В обратном направлении:
Международный аэропорт, Терминал 1
Терминал 2
Бакинский Экспо-центр
Новая Рамана, дорога 2
Транспортный узел «Кёроглу»
Транспортный узел «28 Мая»
Как отметили в BakuBus, с 06:00 до 23:20 автобусы ходят с интервалом в 15 минут, а в ночное время - с 23:20 до 06:00 - интервал составляет 45 минут. Средняя продолжительность поездки - около 30 минут.
«Стоимость проезда составляет 1,3 маната. Оплату можно произвести через транспортную карту BakıKart, а также с помощью мобильных приложений M10 и Birbank. В автобусах предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi», - говорится в сообщении компании.
