На Баку надвигаются ливни и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 августа местами ожидаются осадки.

Как сообщает 1news.az, об этом информирует Национальная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в отдельных частях полуострова возможны ливневые дожди с грозами, которые к вечеру постепенно прекратятся. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градус, днём - 22-24 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможны сильные ливни, град, а в высокогорных местностях - мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-21 градус, днём - 24-28 градусов тепла, в горах ночью - 6-10, днём - 12-17 градусов тепла.