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Новый глава ИВ Евлаха впервые встретился с жителями – ФОТО

Сегодня в 11:29 ~ 1 минута на чтение 700
Новый глава ИВ Евлаха впервые встретился с жителями – ФОТО

Согласно поручениям Президента Ильхама Алиева о встрече руководителей государственных структур с местными жителями новый глава Исполнительной власти Евлахского района Азербайджана Анар Тагиев встретился с жителями города Евлах.

Как сообщает 1news.az, встреча с более чем 500-стами жителями города прошла в Центре Гейдара Алиева, ее целью было выяснение и решение их проблем.

На встрече Анар Тагиев рассказал, что глава государства оказал ему большое доверие, назначив главой ИВ.

«Когда я был на приеме у Президента, он поручил мне в первую очередь внимательно относиться к обращениям и проблемам жителей района. Благодаря проводимой господином Президентом политике весь Азербайджан, в том числе и Евлахский район, преображается к лучшему, проводятся масштабные работы. В то же время еще есть ряд проблем, и я дал слово Президенту, что оправдаю оказанное мне доверие, сделаю все для решения проблем», - подчеркнул А.Тагиев.

На более чем четырехчасовой встрече, прошедшей в формате «Открытый микрофон», выступили свыше 80 жителей. Предложения и обращения людей были взяты на контроль, в связи с ними соответствующим структурам и должностным лицам даны поручения.

В ходе всех выступлений жители Евлаха выражали свою однозначную поддержку политическому курсу Президента Ильхама Алиева.

Тимур Рзаев

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