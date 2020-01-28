Оборвавшиеся жизни при крушении вертолета Коби Брайанта: названы имена всех погибших – ФОТО

Помимо звезды НБА Коби Брайанта и его 13-летней дочери баскетболистки Джинны разбились еще семь человек.

В итоге крушение вертолета в Калифорнии, одной из возможных причин которого называют плохую видимость из-за сильного тумана, оборвало жизнь девяти человек, полный список имен и фотографии которых опубликовало издание Daily Mail.

В числе жертв катастрофы также оказались партнеры по команде Джинны и их родители, направлявшиеся на вертолете на игру – в итоге при крушении погибли Коби Брайант, Джинна Брайант, Джон Алтобелли, Кери Алтобелли, Алисса Алтобелли, Сара Честер, Пэйтон Честер, Кристина Маузер и Ара Зобаян.

Алисса Алтобелли играла с дочкой К.Брайанта за одну команду – она находилась на борту вертолета вместе со своими родителями – отцом тренером по бейсболу Джоном Алтобелли и Кери Алтобелли.

Пэйтон Честер также была партнером Джинны Брайант по баскетбольной команде – девочка погибла в катастрофе вместе с матерью Сарой Честер.

Погибшая при крушении Кристина Маузер была женским тренером по баскетболу Спортивной академии Мамбы, основанной К.Брайантом.

Управлял разбившимся вертолетом армянин Ара Зобоян, подробнее об этом читайте по ссылке.

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В.Ф, Г.Р.