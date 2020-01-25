Обручился обладатель титула «Best Model of the World» Рустам Джабраилов – ФОТО

Известный азербайджанский манекенщик Рустам Джабраилов прощается с холостяцкой жизнью.

О переменах в личной жизни обладатель титула «Best Model of the World 2007» Р.Джабраилов сообщил в конце декабря, представив на своей странице в социальной сети Instagram кадры новогодней фотосъемки с возлюбленной, рассказывая о которой подписчикам, отметил, что его девушка очень ревнивая.

Спустя месяц стало известно об обручении Рустама Джабраилова. Ролик, снятый в столь важный для манекенщика и его возлюбленной день, представлен для просмотра ниже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sənan Məmmədli (@senan_mammadli) 24 Янв 2020 в 10:29 PST

Отметим, что помимо карьеры модели Р.Джабраилов пробует себя и в кино: в скором времени состоится премьера фильма «Nazik mətləb», в котором он сыграл главную мужскую роль.

В.Ф., М.К.