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Обручился обладатель титула «Best Model of the World» Рустам Джабраилов – ФОТО

Сегодня в 13:14 ~ 1 минута на чтение 522
Обручился обладатель титула «Best Model of the World» Рустам Джабраилов – ФОТО

Известный азербайджанский манекенщик Рустам Джабраилов прощается с холостяцкой жизнью.

О переменах в личной жизни обладатель титула «Best Model of the World 2007» Р.Джабраилов сообщил в конце декабря, представив на своей странице в социальной сети Instagram кадры новогодней фотосъемки с возлюбленной, рассказывая о которой подписчикам, отметил, что его девушка очень ревнивая.

Спустя месяц стало известно об обручении Рустама Джабраилова. Ролик, снятый в столь важный для манекенщика и его возлюбленной день, представлен для просмотра ниже.

 
 
 
 
 
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Публикация от Sənan Məmmədli (@senan_mammadli)

Отметим, что помимо карьеры модели Р.Джабраилов пробует себя и в кино: в скором времени состоится премьера фильма «Nazik mətləb», в котором он сыграл главную мужскую роль.

В.Ф., М.К.

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