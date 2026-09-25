География, доверие, инвестиции: Азербайджан расширяет пространство возможностей

Мировая экономика меняет маршруты движения капитала, товаров и технологий. Перестраиваются цепочки поставок, появляются новые транспортные и энергетические связи, растет значение цифровых технологий и искусственного интеллекта.

В этой реальности инвестиционная привлекательность страны определяется уже не одним ресурсом или размером рынка. Все большее значение имеют стабильность, инфраструктура, доступ к различным направлениям торговли и способность государства быть надежным партнером на долгосрочную перспективу.

Именно на этом фоне в Баку проходит Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум. Его значение выходит далеко за рамки деловых дискуссий и подписания документов; кстати, в рамках форума уже подписано 11 документов. За повесткой форума просматривается более масштабный процесс - изменение самой экономической роли страны.

Азербайджан, уже закрепивший за собой позиции надежного энергетического партнера и важнейшего транзитного узла, последовательно формирует новую модель, в которой производство, логистика, зеленая энергетика, цифровые технологии, сельское хозяйство и другие отрасли должны работать как части единой экономической системы.

Президент Ильхам Алиев обозначил эту трансформацию в обращении к участникам форума. В центре обращения главы государства - фундамент, на котором строится доверие инвесторов, результаты диверсификации, географическое положение Азербайджана и возможности, открывающиеся перед страной в условиях меняющейся мировой экономики.

Экономика, которая меняет структуру

Первый и, пожалуй, наиболее показательный тезис президентского обращения связан с изменением структуры самой экономики. «Экономическая диверсификация лежит в основе наших стратегических целей, а ненефтяной сектор стал ключевым двигателем экономического роста», - отметил Ильхам Алиев. Президент приводит конкретные показатели: «С 2020 года реальный рост ВВП в ненефтяном секторе в среднем составлял 5 процентов в год, при этом объем ненефтяной промышленности вырос в полтора раза, а экспорт ненефтяной продукции почти удвоился. В результате доля ненефтяного сектора в ВВП в 2025 году достигла 72 процентов».

Эти цифры позволяют увидеть главное направление экономических изменений. Диверсификация для Азербайджана уже не ограничивается намерением увеличить число отраслей за пределами нефтегазового сектора. Формируется более широкая производственная база, растет ненефтяная промышленность, расширяется экспорт продукции.

Именно поэтому инвестиционная политика сегодня ориентирована не просто на увеличение объема привлеченного капитала, а на создание новых производств, освоение технологий и выход на новые рынки. Президент прямо связывает этот процесс с иностранными инвестициями: «Глобальные стратегические партнерства нашей страны и растущие иностранные инвестиции в ненефтяной сектор прокладывают путь к более глубокой интеграции в глобальные цепочки создания добавленной стоимости в таких областях, как производство, торговля, энергетика, цифровая трансформация, искусственный интеллект и передовые технологии».

Таким образом, задача заключается в переходе от экономики, которая преимущественно поставляет ресурсы и обеспечивает транзит, к экономике, способной создавать больше продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью.

Доверие как экономический ресурс

Для реализации этой задачи необходима среда, в которой инвестор готов планировать деятельность на годы вперед. Поэтому вторым важным элементом президентского обращения становится тема устойчивости и предсказуемости.

«Эта динамика опирается на стабильную и предсказуемую деловую среду», - говорится в обращении. Президент связывает долгосрочное доверие инвесторов с макроэкономической стабильностью, инвестициями и условиями для предпринимательства. Дополняют эту основу стратегическое географическое положение страны, транспортные и логистические возможности, инфраструктура экономических зон, налоговые и таможенные льготы, механизмы государственно-частного партнерства и совместные инвестиционные фонды, созданные со странами-партнерами.

Важны и финансовые показатели. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s повысили суверенные кредитные рейтинги Азербайджана до инвестиционного уровня. Прогноз Fitch на следующий период оценен как «стабильный», Moody’s - как «позитивный». Стратегические валютные резервы страны на конец 2025 года превысили 110 процентов ВВП. Для инвестиционной политики это создает принципиально важную связку - финансовая устойчивость, работающая деловая среда, инфраструктура и механизмы поддержки инвестиций формируют условия для долгосрочных проектов.

И здесь проявляется еще одна особенность нынешнего подхода Азербайджана. Речь идет не о привлечении капитала как самоцели: «Наш подход к инвестициям выходит за рамки простого привлечения капитала. Мы ценим технологии, экспертные знания, инновации и доступ к новым рынкам, а также стремимся к партнерствам, которые создают устойчивую ценность для инвесторов, одновременно укрепляя модернизацию и конкурентоспособность экономики Азербайджана».

То есть инвестиции рассматриваются как инструмент структурного обновления. Вместе с капиталом страна стремится получить технологии, знания, новые производственные компетенции и выход на дополнительные рынки.

География превращается в экономический актив

Еще один ключевой элемент этой модели - положение Азербайджана на пересечении крупнейших транспортных направлений. Сегодня география сама по себе уже не является гарантией экономического преимущества. Ее необходимо подкреплять инфраструктурой, маршрутами и конкретными возможностями для бизнеса. Азербайджан последовательно создает такую систему.

Президент в своем обращении констатировал, что Азербайджан, расположенный на пересечении коридоров Восток–Запад и Север–Юг, «стал важным звеном и воротами между Азией и Европой».

Особое значение имеет Средний коридор, связывающий Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, Турцией и Европой. При этом перспективы транспортной связности расширяются за счет формирования Зангезурского коридора, также известного как маршрут TRIPP. Как отметил Ильхам Алиев, этот маршрут «еще больше укрепит роль Азербайджана как регионального узла и создаст новые возможности для торговли, инвестиций и промышленного сотрудничества по всей Евразии».

Здесь и заключается принципиальное изменение подхода. Транспортный маршрут важен не только как возможность перемещения грузов. Вокруг него могут формироваться склады, переработка, производство, логистические сервисы и другие виды деятельности. Иными словами, транзит способен становиться основой для создания добавленной стоимости.

Поэтому стратегическая задача заключается в том, чтобы использовать географическое положение не только для пропуска грузов через территорию страны, но и для размещения здесь производственных и логистических мощностей.

Традиционная энергетика плюс «зеленые» коридоры

Та же логика прослеживается и в энергетике. Азербайджан уже признан надежным энергетическим партнером для все большего числа стран. Сегодня энергетическая стратегия страны постепенно выходит за рамки традиционного энергоснабжения. «Наше видение все больше выходит за рамки энергоснабжения и охватывает развитие «зеленых» энергетических коридоров, что позволяет интегрировать возобновляемые источники энергии в региональные рынки и укреплять транспортную связь между Азербайджаном, Южным Кавказом в целом, Центральной Азией и Европой», - говорится в обращении главы государства.

Тем самым энергетическая инфраструктура становится частью более широкой региональной связности. Речь идет о создании возможностей для интеграции возобновляемой энергии и формировании новых направлений сотрудничества. Эта политика уже получает инвестиционное измерение. Один из документов, подписанных в рамках нынешнего форума, предполагает сотрудничество в проектах солнечной и ветровой энергетики в Азербайджане.

Впрочем, энергетикой инвестиционная повестка не ограничивается. Президент перечислил целый ряд направлений, в которых страна предлагает возможности для бизнеса: обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, возобновляемая энергетика, цифровые технологии, сельское хозяйство и пищевая промышленность, туризм, инфраструктура и другие высокодоходные секторы, включая возможности по восстановлению и развитию, открывающиеся на освобожденных территориях.

«Особое внимание уделяется проектам, которые внедряют передовые технологии, повышают производительность труда, создают рабочие места для квалифицированных специалистов и укрепляют нашу интеграцию в региональные и глобальные цепочки создания добавленной стоимости», - отметил азербайджанский лидер.

Это означает и то, что восстановление освобожденных территорий рассматривается одновременно как масштабная инфраструктурная программа и как пространство для новых экономических проектов.

Возможности и перспективы

Насколько широким стало поле инвестиционного сотрудничества, показывают подписанные документы. Всего их, как отмечалось выше, 11 документов. Среди них - соглашение о сотрудничестве в развитии цифровой экономики Азербайджана с Microsoft Romania, Moldova & CIS, соглашение о производстве карбида кремния, оксида кремния и кремния на основе новых технологий в Свободной экономической зоне Алят.

Отдельный блок составляют проекты в аграрном секторе. Подписан документ о швейцарско-азербайджанском плантационном и перерабатывающем предприятии ABAK-WASSERSTEIN, соглашение о проекте птицеводства в Агдаме. Еще два документа касаются производства ветеринарных вакцин и создания фармацевтического производственного предприятия.

Есть также проекты в финансовой сфере. В частности, подписан документ о приобретении неконтролирующей доли в ОАО Azər-Türk Bank Азербайджано-Оманским фондом прямых инвестиций. Сотрудничество Esyasoft, ADSEA и SOCAR связано с водными ресурсами.

Вместе эти проекты дают точное представление о направлении экономической политики, где цифровизация соседствует с производством, возобновляемая энергетика - с сельским хозяйством, фармацевтика - с финансовым сотрудничеством. Именно такая диверсификация и является практическим содержанием той модели, о которой говорил президент.

Расширение масштаба

Нынешний форум продолжает процесс, начатый годом ранее. Как отметил Ильхам Алиев, результаты первого Азербайджанского международного инвестиционного форума «наглядно продемонстрировали растущий интерес к Азербайджану». В прошлом году были подписаны инвестиционные соглашения на сумму свыше 10 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов пришлись на ненефтяной сектор.

Теперь расширяется и объем, и география участия. На втором форуме зарегистрировалось более 3000 участников, в том числе 803 иностранных представителя из 70 стран. В Баку собрались представители правительств, международных финансовых институтов, инвесторы, бизнес-лидеры и аналитические центры.

Сам этот состав соответствует расширившейся инвестиционной повестке. Если раньше международное экономическое восприятие Азербайджана во многом строилось вокруг энергетики, то сегодня на одной площадке обсуждаются промышленность, логистика, цифровые технологии, искусственный интеллект, критически важное сырье, сельское хозяйство, зеленая энергетика, туризм и инвестиции в человеческий капитал.

Важна и роль международной экспертной среды. Стратегическим партнером форума выступает The European House - Ambrosetti & TEHA Group - один из ведущих аналитических центров Европы, работающий с вопросами экономической политики, инвестиций и конкурентоспособности. Это углубляет формат форума, который уже становится площадкой не только для заключения соглашений, но и для обсуждения изменений, которые определяют будущую конфигурацию мировой экономики.

Инвестиции как часть региональной связности

При этом экономическая стратегия Азербайджана рассматривается в более широком региональном контексте.

В обращении президента инвестиции напрямую связаны с устойчивым миром и новыми экономическими связями: «Наступающий мир на Южном Кавказе создает новые возможности для регионального сотрудничества, транспортной связности, торговли и инвестиций, способствуя при этом углублению экономической интеграции и диверсификации».

В этой формуле соединяются сразу несколько процессов. Стабильность открывает пространство для транспорта, новые транспортные маршруты расширяют торговлю, торговля создает спрос на производство и логистику, инвестиции позволяют формировать инфраструктуру и предприятия, которые связывают разные рынки.

Для Азербайджана это особенно важно благодаря его положению между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Поэтому сегодня речь идет уже не только о привлечении инвестора в конкретную азербайджанскую отрасль. Страна предлагает возможность включения в более широкую систему экономических связей.

Именно здесь сходятся все элементы обозначенной президентом формулы - макроэкономическая устойчивость, диверсификация, инфраструктура, транспортные коридоры, энергетика, промышленность, технологии и новые рынки.

Новая инвестиционная карта

В конечном счете нынешний инвестиционный форум показывает, наряду с возрастающим вниманием к Азербайджану, изменение характера этого интереса. Страна сохраняет свои традиционные преимущества - энергетический потенциал и выгодное географическое положение. Поверх них формируется новый слой возможностей: ненефтяная промышленность, цифровая экономика, возобновляемая энергетика, логистика, аграрное производство, фармацевтика, современные технологии, проекты восстановления освобожденных территорий.

При этом важен сам масштаб структурного сдвига. Это и есть тот фундамент, на котором Азербайджан строит следующую фазу экономического развития.

Мировая экономика продолжит менять цепочки поставок, маршруты торговли и структуру спроса. Для Азербайджана вопрос теперь заключается в том, чтобы использовать эти изменения не только для укрепления роли транзитной и энергетической страны, но и для дальнейшего развития собственной производственной базы. Президент сформулировал ожидаемый результат предельно конкретно: «Уверен, что обсуждения в Баку приведут к появлению конкретных инициатив и налаживанию долгосрочного сотрудничества, способствуя укреплению экономических связей, расширению интеграции и общему процветанию во всем регионе».

Именно от того, насколько быстро инвестиционный интерес будет трансформироваться в производство, технологии, новые экспортные направления и устойчивые региональные связи, зависит следующий этап этой трансформации. Второй инвестиционный форум в этом смысле становится отражением идущего процесса: Азербайджан расширяет экономическую основу своего влияния и постепенно превращает свое положение между Европой и Азией в более широкое конкурентное преимущество.