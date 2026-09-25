Официальный Баку назвал неприемлемой позицию Патриархии Грузии по храму Кюрмюк

Заявление Грузинского Патриархата о храме Кюрмюк, расположенном на территории Азербайджана, противоречит духу дружбы, партнерства и добрососедства между двумя странами.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что недопустимо представлять географические и исторические топонимы, расположенные на территории Азербайджана, под другими названиями.

«Азербайджан всегда с уважением относился к территориальной целостности и суверенитету Грузии. Аналогичное отношение грузинской стороны к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана является важной основой стратегического партнерства между двумя странами. Именно поэтому непонятен содержащий территориальные претензии подход Грузинского Патриархата к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Религиозные организации должны воздерживаться от позиции, которая может нанести ущерб историческим отношениям дружбы и добрососедства, складывавшимся между народами Азербайджана и Грузии на протяжении веков. В этой связи мы призываем Грузинский Патриархат не повторять подходы Армянской церкви и не следовать ее примеру. Все исторические, культурные и религиозные памятники на территории Азербайджана являются неотъемлемой частью национального наследия азербайджанского народа и Азербайджанского государства», — говорится в комментарии.

На фоне стандартных археологических и изыскательских работ в древнем албанском храмовом комплексе Кюрмюк, расположенном в Гахском районе Азербайджана, из Тбилиси вновь прозвучали заявления, в которых отчетливо прослеживается стремление переписать историческую карту региона.

Патриархия Грузинской православной церкви выразила «обеспокоенность» работами в храме.

Объявляя Гахский район «территорией исторической Эрети», а древнейший албанский храм — «одним из главных объектов грузинского духовного наследия», церковные иерархи фактически ставят под сомнение культурный и территориальный суверенитет соседнего государства.