Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В письме говорится:

"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич!

От своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему туркменскому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 35-й годовщины независимости Туркменистана.

За прошедший период Туркменистан прошел большой путь развития, добился значительных успехов в укреплении своей независимости и социально-экономическом прогрессе, приобрел высокий авторитет на международной арене. Азербайджан искренне радуется достижениям братской страны и неизменно поддерживает получившую широкое международное признание политику постоянного нейтралитета Туркменистана.

Вызывает удовлетворение нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, которые тесно связаны историческими корнями, общими национальными и духовными ценностями, а также узами добрососедства и дружбы.

Взаимопонимание на высшем уровне создает благоприятную основу для дальнейшего углубления нашего сотрудничества в различных сферах, особенно в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и других областях. В этой связи высоко оцениваю Ваш государственный визит в Азербайджан в июне и отмечаю, что проведенные в рамках визита переговоры, подписанные документы и достигнутые договоренности имеют особое значение для укрепления дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Убежден, что дружба и сотрудничество между Азербайджаном и Туркменистаном благодаря нашим совместным усилиям и впредь будут динамично развиваться, а наше стратегическое партнерство будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности, а братскому народу Туркменистана — мира, благополучия и процветания".