Обязательно к просмотру: «Парни из Баку» сыграли в «Что? Где? Когда?» - ВИДЕО

Участники легендарной азербайджанской команды КВН «Парни из Баку» сыграли в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?», став гостями специального выпуска программы, выходящей в эфир на канале ITV.

В эфире игры «Парней из Баку» заслуженно назвали лучиком света и поводом для гордости в 90ых годах, показав нарезку из лучших выступлений чемпионов ХХ века – вспомнили и легендарного капитана Анара Мамедханова, который как оказалось очень хотел сыграть в «Что? Где? Когда?», но ему так и не довелось этого сделать, сыграла его команда.

В специальном выпуске игры приняли участие звезды команды «Парни из Баку» - Олег Бланк, Азер Мамедзаде, Эмиль Аббасов, Бахрам Багирзаде, Мехти Мирсалимов и Тимур Вайнштейн, ставший капитаном команды знатоков-квнщиков.

Отметим, что против «Парней из Баку» в роли телезрителей играли азербайджанские знатоки.

Музыкальной гостьей специального выпуска стала народная артистка Айгюн Кязимова, исполнившая свой мегахит «Годы-годы», который, по словам Т.Вайнштейна в свое время был своеобразным гимном «Парней из Баку», так как текст к нему написан одним из автором команды Эльнуром Мамедовым, а музыка музыкальным руководителем квнщиков Вагифом Герайзаде.

Со счетом 6:5 «Парни из Баку» одержали победу в специальном выпуске программы «Что? Где? Когда?» - как это было смотрите в видео, приведенном для просмотра ниже.

Ф.В.