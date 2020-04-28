Октай Ширалиев - о том, почему удалось предотвратить массовое распространение коронавируса в Азербайджане

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Во многих странах мира коронавирус COVID-19 создал большие проблемы.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Октай Ширалиев в передаче Hədəf на телеканале AzTV.

Он отметил, что в некоторых странах сложилась такая ситуация, что не хватало мест в больницах для инфицированных коронавирусом.

«Это было связано с тем, что в свое время у них не были приняты превентивные меры», - сказал он.

По его словам, АР удалось этого избежать, потому что были приняты оперативные и гибкие меры в зависимости от ситуации. «Вот почему у нас не произошло таких массовых заражений коронавирусом», - сказал он.

О. Ширалиев также отметил, что в регионах имеются современные больницы.

«На местах принимались соответствующие меры, и не было необходимости привозить больного коронавирусом в Баку», - сказал он.

Во вторник, 28 апреля, в Азербайджане выявлено 39 новых зараженных коронавирусом COVID-19, они доставлены в спецбольницы.

В то же время 59 человек излечились от COVID-19 и отправлены домой.

На данный момент в Азербайджане в спецбольницах под наблюдением врачей находятся 474 больных коронавирусом. Состояние 15 из них тяжелое, 22 – средней степени тяжести, остальных – стабильное.

По состоянию на вторник, 28 апреля, в Азербайджане всего выявлено 1717 случаев заражения коронавирусом. 1221 человек выздоровел, 22 – скончались. 474 инфицированных продолжают лечение.

Проведено 132 тыс. 640 тестов на выявление коронавируса.

Эльшан Рустамов, М.К.