Платформа Adviad представляет: Как в пару кликов разместить видеорекламу в метро – ФОТО

Проект Adviad стал не просто успешным стартапом 2019 года, а сразу заявил о себе как о достаточно серьезном и долгосрочном проекте.

Напомним, что Adviad позволяет практически в пару кликов разместить рекламу одновременно на десяти различных платформах. И в ближайшем будущем их станет еще больше.

Отметим, что 1news.az познакомил читателей с историей создания Adviad более полугода назад, и за прошедшее время программа успешно справилась со всеми поставленными на истекший период задачами. Но об этом мы расскажем чуть ниже, а сейчас представим одно из главных достижений Adviad, а именно - подключение нового формата, позволяющего в несколько кликов разместить рекламу на видеомониторах в метрополитене Баку. Уверены, что эта информация обрадует многих потенциальных рекламодателей, ведь ежедневно метро посещают порядка 600 тысяч пассажиров, в числе которых – представители самых разных целевых аудиторий.

В чем же преимущества обращения для размещения рекламы в метро на платформу Adviad? Они очевидны: так, если раньше для того, чтобы видеоролик о продукции, товаре или услуге появился на видеомониторах станций, любому рекламодателю приходилось проходить сложный путь, состоящий из множества необходимых к исполнению пунктов. Это требовало времени, терпения и нервов.

Так вот, теперь (а если точнее – начиная с января 2020 года) благодаря платформе Adviad все, что вам нужно сделать для того, чтобы ваш видеоролик увидели пользователи метрополитена – это зарегистрироваться на сайте https://adviad.com/ и загрузить свой видеоролик!

Вам остается лишь выбрать периодичность трансляции своего видео, количество показов и станции метрополитена, на которых он будет транслироваться. И – вуаля! – сразу же после загрузки и прохождения специальных фильтров (то есть, контроля содержания роликов, которое должно соответствовать законодательству АР), вы получите подтверждение того, что вашу рекламу уже видит ваша целевая аудитория! Более того, вы сможете видеть всю необходимую вам статистику, отражающую эффективность размещенной рекламы.

На наш скромный взгляд, это – прекрасное нововведение, которое облегчит жизнь огромному числу рекламодателей. Более того, в Азербайджане такое – впервые!

К слову, Adviad удивляет и в остальных своих достижениях: так, если еще в начале прошлого года из числа заявленных на будущее услуг платформа успешно предоставляла своим клиентам в основном нативную рекламу на топовых интернет-сайтах Азербайджана, то сегодня в их числе размещение рекламы на баннерах; внутри автобусов; в ресторанах сети 145; на LED-мониторах; в социальных медиа, а также в Google Ads.

Другими словами, платформа успешно справилась со всеми поставленными на 2019 год целями и сегодня уверенно идет к достижению следующих. Так, до конца первого квартала 2020 года Advaid планирует подключение к таким платформам, как MyTarget и Yandex, а также к размещению рекламы в аэропорту, на телевидении и радио.

При этом разместить рекламу на любой удобной для него платформе для любого клиента платформы Adviad будет также легко: достаточно просто зарегистрироваться на сайте программы и выбрать интересующий вас формат размещения вашей рекламы. А в будущем вам будет достаточно лишь указать планируемый бюджет и целевую аудиторию, а платформы для размещения вашей рекламы выберет уже искусственный интеллект. Да-да, цели Adviad просты, прекрасны, логичны и современны. Напомним, что программа Adviad позволяет видеть всю необходимую статистику, показывающую эффективность размещенной рекламы – ежедневную, еженедельную и ежемесячную.

Советуем всем зарегистрироваться на Adviad, тем более что это совершенно бесплатно. Оплачивать нужно лишь размещение рекламного контента, причем, любым удобным способом: через банк или посредством банковской карты онлайн.

Для более подробной информации свяжитесь с представителем компании.

Телефон: +994 511 01 54.

Е-мейл: [email protected]

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