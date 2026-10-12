Студентам, поступившим в вузы в 2026–2027 учебном году, предоставлена Президентская стипендия – Распоряжение 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения страны в 2026–2027 учебном году.

В соответствии с Распоряжением, Президентская стипендия будет предоставлена студентам, продемонстрировавшим на приемных экзаменах наивысший результат по группам специальностей и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана в 2026–2027 учебном году.

Со списком студентов можно ознакомиться по ссылке.