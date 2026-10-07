В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками

Кабинет министров Азербайджана утвердил технический регламент «О безопасности игрушек» (ТР 002/2026/AZ).

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Новым решением также определён перечень товаров, которые не подпадают под действие технического регламента и не считаются игрушками.

В список вошли:

Ёлочные украшения, искусственные ёлки и аксессуары к ним, электрические гирлянды. Масштабные модели, изготовленные для коллекционирования и не предназначенные для детей младше 14 лет. Оборудование для детских игровых площадок. Спортивное оборудование, в том числе снаряжение для подводного плавания. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей младше 14 лет. «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования. Игровые автоматы. Пазлы, состоящие более чем из 500 деталей. Пневматическое оружие. Катапульты и метательные устройства. Метательные снаряды с металлическими наконечниками. Сетевые трансформаторы для игрушек, в том числе поставляемые вместе с игрушками, а также зарядные устройства для аккумуляторных батарей. Изделия с нагревательными элементами, предназначенные для использования в учебном процессе под присмотром взрослых. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, предназначенные для детей младше 14 лет. Игрушечные автомобили с паровыми двигателями. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В. Точные копии огнестрельного оружия. Детская бижутерия. Плавательные приспособления, например надувные манжеты для рук. Защитное снаряжение, включая очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные и скейтбордические шлемы. Летающие игрушки, запускаемые ребёнком с помощью резинового жгута. Стрелы с луками, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм. Санитарные изделия для детей, изготовленные из латекса, резины и силиконовых эластомеров.

Отмечается, что решение вступит в силу через шесть месяцев.