В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками
Кабинет министров Азербайджана утвердил технический регламент «О безопасности игрушек» (ТР 002/2026/AZ).
Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Новым решением также определён перечень товаров, которые не подпадают под действие технического регламента и не считаются игрушками.
В список вошли:
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Ёлочные украшения, искусственные ёлки и аксессуары к ним, электрические гирлянды.
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Масштабные модели, изготовленные для коллекционирования и не предназначенные для детей младше 14 лет.
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Оборудование для детских игровых площадок.
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Спортивное оборудование, в том числе снаряжение для подводного плавания.
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Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей младше 14 лет.
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«Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования.
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Игровые автоматы.
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Пазлы, состоящие более чем из 500 деталей.
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Пневматическое оружие.
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Катапульты и метательные устройства.
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Метательные снаряды с металлическими наконечниками.
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Сетевые трансформаторы для игрушек, в том числе поставляемые вместе с игрушками, а также зарядные устройства для аккумуляторных батарей.
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Изделия с нагревательными элементами, предназначенные для использования в учебном процессе под присмотром взрослых.
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Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, предназначенные для детей младше 14 лет.
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Игрушечные автомобили с паровыми двигателями.
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Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.
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Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.
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Точные копии огнестрельного оружия.
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Детская бижутерия.
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Плавательные приспособления, например надувные манжеты для рук.
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Защитное снаряжение, включая очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные и скейтбордические шлемы.
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Летающие игрушки, запускаемые ребёнком с помощью резинового жгута.
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Стрелы с луками, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.
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Санитарные изделия для детей, изготовленные из латекса, резины и силиконовых эластомеров.
Отмечается, что решение вступит в силу через шесть месяцев.