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Общество

В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками

Редакция 1news22:20 - Сегодня
В Азербайджане эти товары официально не будут считаться игрушками

Кабинет министров Азербайджана утвердил технический регламент «О безопасности игрушек» (ТР 002/2026/AZ).

Соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Новым решением также определён перечень товаров, которые не подпадают под действие технического регламента и не считаются игрушками.

В список вошли:

  1. Ёлочные украшения, искусственные ёлки и аксессуары к ним, электрические гирлянды.

  2. Масштабные модели, изготовленные для коллекционирования и не предназначенные для детей младше 14 лет.

  3. Оборудование для детских игровых площадок.

  4. Спортивное оборудование, в том числе снаряжение для подводного плавания.

  5. Фольклорные и декоративные куклы, не предназначенные для детей младше 14 лет.

  6. «Профессиональные» игрушки, установленные в общественных местах для общего пользования.

  7. Игровые автоматы.

  8. Пазлы, состоящие более чем из 500 деталей.

  9. Пневматическое оружие.

  10. Катапульты и метательные устройства.

  11. Метательные снаряды с металлическими наконечниками.

  12. Сетевые трансформаторы для игрушек, в том числе поставляемые вместе с игрушками, а также зарядные устройства для аккумуляторных батарей.

  13. Изделия с нагревательными элементами, предназначенные для использования в учебном процессе под присмотром взрослых.

  14. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, предназначенные для детей младше 14 лет.

  15. Игрушечные автомобили с паровыми двигателями.

  16. Велосипеды, предназначенные для движения по дорогам общего пользования.

  17. Игры и игрушки, работающие при номинальном напряжении свыше 24 В.

  18. Точные копии огнестрельного оружия.

  19. Детская бижутерия.

  20. Плавательные приспособления, например надувные манжеты для рук.

  21. Защитное снаряжение, включая очки для плавания, солнцезащитные очки, велосипедные и скейтбордические шлемы.

  22. Летающие игрушки, запускаемые ребёнком с помощью резинового жгута.

  23. Стрелы с луками, длина которых в ненатянутом состоянии превышает 1200 мм.

  24. Санитарные изделия для детей, изготовленные из латекса, резины и силиконовых эластомеров.

Отмечается, что решение вступит в силу через шесть месяцев.

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