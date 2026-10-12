Главный тренер чешского клуба сравнил стиль игры «Сабаха» с «Барселоной»

«Сабах» — очень хорошая команда.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил главный тренер чешской «Славии» (Прага) Йиндржих Трпишовский на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу с азербайджанским клубом в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Специалист высоко оценил результаты, которых «совы» добились за короткое время, а также высказался об особенностях игры масазырской команды. «Красота футбола в том, что у каждого клуба есть своя история. Думаю, что люди, работающие в «Сабахе», очень хорошо справляются со своими обязанностями. Клубу удалось за короткое время выйти в общий этап турнира. Это отличный результат для них. «Сабах» — очень хорошая команда. Считаю их стиль игры похожим на футбол «Барселоны». «Сабах» использует тактическую схему 4-3-3 и стремится еще больше улучшить игру в атаке», — подчеркнул тренер.

Отметим, что матч между «Сабахом» и «Славией» состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи — в 20:45.