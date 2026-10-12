Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

Военное освобождение Азербайджаном ранее оккупированных Арменией территорий проложило путь к миру между двумя странами, тогда как многолетняя деятельность международных посредников фактически затягивала конфликт.

Как передает 1news.az, об этом говорится в статье профессора Бренды Шаффер "Армения и Азербайджан достигли мира вопреки индустрии урегулирования конфликтов" для RealClearWorld.

По ее словам, ООН и другие организации, расходующие миллиарды долларов государственных средств на урегулирование конфликтов, редко добиваются результатов. Наглядным примером она называет армяно-азербайджанский конфликт.

Автор напоминает, что шесть лет назад Армения и Азербайджан вели войну. Однако после этой войны ситуация на Южном Кавказе значительно улучшилась, а правительства двух стран совместно работают над обеспечением региональной безопасности и процветания.

По оценке Шаффер, масштабы развивающегося сотрудничества между Арменией и Азербайджаном исключительны.

"В то время как мир спешно ищет новые энергетические маршруты в обход Ирана, Ереван и Баку работают над налаживанием торговли", - говорится в статье.

Из новой ситуации на Южном Кавказе автор выделяет пять основных уроков, одним из которых является важность лидерства.

Первый урок, по ее мнению, заключается в том, что военные действия определяют дипломатические результаты, несмотря на повторяемые многими европейскими и западными политиками утверждения, что такие действия не способны разрешать международные конфликты.

Второй урок состоит в том, что международные и региональные институты зачастую не играют конструктивной роли в урегулировании конфликтов. Автор отмечает, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял четыре резолюции, направленные на восстановление мира в регионе, однако ООН не предприняла шагов для выполнения ни одной из них.

Третий урок – важность лидерства. По ее словам, именно лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна имеет важное значение в достижении мира между двумя странами. Благодаря их подходу оба народа в долгосрочной перспективе будут жить в большей безопасности и благополучии.

Четвертый урок, по мнению Шаффер, заключается в расхождении позиций организаций армянской диаспоры в США и самой Армении. Пашинян сейчас стремится к сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном, тогда как многие диаспоральные организации по-прежнему выступают против такого сотрудничества и самого мира.

"Подобные расхождения не редкость: в диаспоральных сообществах зачастую доминируют непримиримые националисты, которые выступают против компромисса и лично не платят цену за войну. Однако на протяжении десятилетий американская политика в отношении конфликта находилась под сильным влиянием американцев армянского происхождения. Вторая администрация Трампа, напротив, в значительной степени игнорировала их, отдавая предпочтение прямому взаимодействию с Ереваном", - пишет автор.

Пятый урок состоит в том, что этот конфликт никогда не был связан с религией, культурой или историей, а представлял собой проявление традиционной геополитики.

По мнению Шаффер, армяно-азербайджанский конфликт демонстрирует преимущества нетрадиционного подхода Дональда Трампа к миротворчеству.

"Вместо того чтобы погрязнуть в истории, религии, культуре и повестках диаспоральных организаций и международных институтов, он сосредоточился на национальных интересах вовлеченных сторон. США обошли многолетние процессы, которые кадровые дипломаты и ООН десятилетиями продвигали и от которых получали выгоду, и в результате стали значительно более важным игроком на Южном Кавказе", - отмечает автор.