 Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

Редакция 1news21:45 - Сегодня
Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

Военное освобождение Азербайджаном ранее оккупированных Арменией территорий проложило путь к миру между двумя странами, тогда как многолетняя деятельность международных посредников фактически затягивала конфликт.

Как передает 1news.az, об этом говорится в статье профессора Бренды Шаффер "Армения и Азербайджан достигли мира вопреки индустрии урегулирования конфликтов" для RealClearWorld.

По ее словам, ООН и другие организации, расходующие миллиарды долларов государственных средств на урегулирование конфликтов, редко добиваются результатов. Наглядным примером она называет армяно-азербайджанский конфликт.

Автор напоминает, что шесть лет назад Армения и Азербайджан вели войну. Однако после этой войны ситуация на Южном Кавказе значительно улучшилась, а правительства двух стран совместно работают над обеспечением региональной безопасности и процветания.

По оценке Шаффер, масштабы развивающегося сотрудничества между Арменией и Азербайджаном исключительны.

"В то время как мир спешно ищет новые энергетические маршруты в обход Ирана, Ереван и Баку работают над налаживанием торговли", - говорится в статье.

Из новой ситуации на Южном Кавказе автор выделяет пять основных уроков, одним из которых является важность лидерства.

Первый урок, по ее мнению, заключается в том, что военные действия определяют дипломатические результаты, несмотря на повторяемые многими европейскими и западными политиками утверждения, что такие действия не способны разрешать международные конфликты.

Второй урок состоит в том, что международные и региональные институты зачастую не играют конструктивной роли в урегулировании конфликтов. Автор отмечает, что Совет Безопасности ООН в 1993 году принял четыре резолюции, направленные на восстановление мира в регионе, однако ООН не предприняла шагов для выполнения ни одной из них.

Третий урок – важность лидерства. По ее словам, именно лидерство президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна имеет важное значение в достижении мира между двумя странами. Благодаря их подходу оба народа в долгосрочной перспективе будут жить в большей безопасности и благополучии.

Четвертый урок, по мнению Шаффер, заключается в расхождении позиций организаций армянской диаспоры в США и самой Армении. Пашинян сейчас стремится к сотрудничеству с Турцией и Азербайджаном, тогда как многие диаспоральные организации по-прежнему выступают против такого сотрудничества и самого мира.

"Подобные расхождения не редкость: в диаспоральных сообществах зачастую доминируют непримиримые националисты, которые выступают против компромисса и лично не платят цену за войну. Однако на протяжении десятилетий американская политика в отношении конфликта находилась под сильным влиянием американцев армянского происхождения. Вторая администрация Трампа, напротив, в значительной степени игнорировала их, отдавая предпочтение прямому взаимодействию с Ереваном", - пишет автор.

Пятый урок состоит в том, что этот конфликт никогда не был связан с религией, культурой или историей, а представлял собой проявление традиционной геополитики.

По мнению Шаффер, армяно-азербайджанский конфликт демонстрирует преимущества нетрадиционного подхода Дональда Трампа к миротворчеству.

"Вместо того чтобы погрязнуть в истории, религии, культуре и повестках диаспоральных организаций и международных институтов, он сосредоточился на национальных интересах вовлеченных сторон. США обошли многолетние процессы, которые кадровые дипломаты и ООН десятилетиями продвигали и от которых получали выгоду, и в результате стали значительно более важным игроком на Южном Кавказе", - отмечает автор.

Поделиться:
351

Актуально

Политика

В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в ...

Общество

Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

Общество

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ...

Политика

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

Политика

В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан - ВИДЕО

Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Секретная служба США сообщила о росте числа угроз в адрес Трампа на 40%

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

МИД Азербайджана работает над возвращением тел граждан, погибших на судне в Черном море

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Грузии двусторонние отношения и региональные проекты - ФОТО

Милли Меджлис назвал резолюцию Европарламента по правам человека в Азербайджане предвзятой политической акцией

Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской разведки - дезинформация

Последние новости

Роналду откровенно высказался о соперничестве с Месси

Сегодня, 23:40

В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях размещен пост о визите Хун Манета в Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 23:17

Азад Мирзаджанзаде. Мой серебряный шар

Сегодня, 23:15

Широкомасштабная операция в Баку: задержано более 200 человек - ФОТО

Сегодня, 23:05

На некоторых территориях в Баку отключат воду

Сегодня, 22:56

В Баку из-за матча Лиги чемпионов изменится схема движения 18 автобусных маршрутов

Сегодня, 22:38

Главный тренер чешского клуба сравнил стиль игры «Сабаха» с «Барселоной»

Сегодня, 22:20

В Низаминском районе Баку завтра будут перебои с газом

Сегодня, 22:00

Шаффер: победа Азербайджана в Карабахской войне проложила путь к миру с Арменией

Сегодня, 21:45

В Баку 12-летняя школьница подверглась насилию со стороны дяди? - Утверждение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:33

СГБ задержала умышленно поджегших автомобили в Масазыре

Сегодня, 21:16

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ценностями нет

Сегодня, 21:08

В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах

Сегодня, 21:05

Начался суд над бывшим мужем Кэти Перри по делу об изнасилованиях

Сегодня, 20:55

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Сегодня, 20:38

США, Великобритания и еще 27 стран выступили с заявлением против Ирана

Сегодня, 20:25

Секретная служба США сообщила о росте числа угроз в адрес Трампа на 40%

Сегодня, 20:05

Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана

Сегодня, 19:47

Заявление Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики

Сегодня, 19:30

Посол: Азербайджан принял на реабилитацию более 700 детей из Украины

Сегодня, 19:23
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55