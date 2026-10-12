Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, обвинив медиа в нежелании освещать эту тему.

Как передает 1news.az, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, но фейковые медиа не хотят даже приближаться к этой теме. Я всегда принимал правильные решения в интересах американского народа - ВСЕГДА АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!" - отметил он.

Ранее Трамп заявил о договоренности с Россией по поставкам дизельного топлива на американский и мировой рынки после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам американского лидера, поставки должны способствовать снижению цен на топливо.