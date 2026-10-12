 Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы

Редакция 1news19:05 - Сегодня
Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, обвинив медиа в нежелании освещать эту тему.

Как передает 1news.az, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоресурсы, но фейковые медиа не хотят даже приближаться к этой теме. Я всегда принимал правильные решения в интересах американского народа - ВСЕГДА АМЕРИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО!" - отметил он.

Ранее Трамп заявил о договоренности с Россией по поставкам дизельного топлива на американский и мировой рынки после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам американского лидера, поставки должны способствовать снижению цен на топливо.

Поделиться:
382

Актуально

Хроника

Студентам, поступившим в вузы в 2026–2027 учебном году, предоставлена Президентская ...

Общество

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ...

Политика

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

Общество

В Азербайджане ожидается сильный ветер

В мире

Начался суд над бывшим мужем Кэти Перри по делу об изнасилованиях

США, Великобритания и еще 27 стран выступили с заявлением против Ирана

Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы

Новый президент Эстонии Мадизе вступила в должность

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Удар по автобусу в Краматорске: десятки погибших - ФОТО

Reuters: Волгоградский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки БПЛА

Самолеты Путина не могли приземлиться в Москве из-за атаки дронов - ФОТО

В результате ракетного удара по украинскому городу Прилуки погибли 19 человек

Последние новости

СГБ задержала умышленно поджегших автомобили в Масазыре

Сегодня, 21:16

Рамин Мамедов: Противоречия между светской моделью Азербайджана и религиозными ценностями нет

Сегодня, 21:08

В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах

Сегодня, 21:05

Начался суд над бывшим мужем Кэти Перри по делу об изнасилованиях

Сегодня, 20:55

Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Сегодня, 20:38

США, Великобритания и еще 27 стран выступили с заявлением против Ирана

Сегодня, 20:25

Секретная служба США сообщила о росте числа угроз в адрес Трампа на 40%

Сегодня, 20:05

Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана

Сегодня, 19:47

Заявление Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики

Сегодня, 19:30

Посол: Азербайджан принял на реабилитацию более 700 детей из Украины

Сегодня, 19:23

Трамп: ЕС заплатил России $250 млрд за энергоресурсы

Сегодня, 19:05

В Баку школьница, принявшая психотропное вещество, попыталась совершить самоубийство в школе

Сегодня, 18:52

Азербайджан и Иран обсудили обмен опытом в сфере управления ЧС

Сегодня, 18:40

Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию

Сегодня, 18:25

Новый президент Эстонии Мадизе вступила в должность

Сегодня, 18:05

Стало известно об угрозах США в адрес Украины

Сегодня, 17:50

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

Сегодня, 17:35

Каллас заявила о невозможности выборов в Украине до завершения конфликта

Сегодня, 17:25

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:20

После ударов по дата-центрам Яндекса в соцсетях стало меньше ботов — Зеленский

Сегодня, 17:15
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55