В Баку начаты мониторинги соблюдения правил одежды в средних школах

В Баку начаты мониторинги для изучения состояния исполнения требований к одежде, установленных соответствующими решениями Кабинета министров для обучающихся и преподавателей в государственных учреждениях общего образования.

Об этом сообщили в Управлении образования города Баку.

Отмечается, что в ходе проверок изучается ситуация с соблюдением учениками установленных требований к школьной форме, а учителями - правил одежды, соответствующих характеру педагогической деятельности и рабочей обстановке.

В то же время на контроле находились вопросы организации надзора за исполнением соответствующих требований в школах и проведения разъяснительной работы, связанной с правилами.

При выявлении случаев несоответствия требованиям к одежде руководством школ были проведены профилактические и разъяснительные беседы с учениками и учителями, в необходимых случаях в школу приглашали родителей.

"Наряду с этим, зафиксированы случаи, когда ученики и учителя, не соответствующие установленным требованиям к одежде, не допускались к занятиям.

В то же время с сожалением сообщаем, что в некоторых учреждениях общего образования зафиксированы случаи поведения, не соответствующего школьной и учебной среде.

Эти случаи не только создавали препятствия для учебного процесса, но и привели к нанесению ущерба школьному имуществу. Также были отмечены случаи давления и угроз против учителей и руководства школ в связи с исполнением правил одежды.

Мониторингм для оценки состояния исполнения правил одежды и усиления контроля за соблюдением установленных требований будут продолжены", - отметили в управлении.