В Баку из-за матча Лиги чемпионов изменится схема движения 18 автобусных маршрутов

Во вторник, 13 октября, на улице Милли Хямряйлик будет ограничено движение транспортных средств в связи с футбольным матчем масазырского «Сабаха» на Бакинском олимпийском стадионе.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с введенным ограничением временно изменится схема движения 18 регулярных автобусных маршрутов: №24, 107, 118A, 118B, 131, 139, 148, 162, 163, 166, 173A, 173B, 197, 198, 204, 216, 217 и M8.

В направлении Сабунчинской дорожной развязки автобусы будут следовать по вспомогательной дороге улицы Милли Хямряйлик, проспектам Зии Буниятова и Гейдара Алиева. Они будут двигаться в сторону Центра транспортного обмена «Кёроглу» по проспекту Гейдара Алиева.

Отметим, что завтра на Бакинском олимпийском стадионе «Сабах» встретится с чешским клубом «Славия» (Прага) в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Начало матча — в 20:45.