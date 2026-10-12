Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Пакистана

Новый посол Азербайджана в Пакистане Ирфан Давудов вручил верительные грамоты президенту этой страны Асифу Али Зардари.

Как сообщает 1news.az, после церемонии состоялась встреча, в ходе которой дипломат передал Зардари приветствия и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Асиф Али Зардари поздравил Ирфана Давудова с назначением, поблагодарил за приветствия и попросил передать Ильхаму Алиеву слова глубокого уважения и ответные добрые пожелания.

Президент Пакистана высоко оценил уровень дружеских и братских отношений между двумя странами. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления политических связей посредством развития экономического сотрудничества, увеличения товарооборота и взаимных инвестиций.

По словам Зардари, Азербайджан и Пакистан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в энергетике, сфере региональной взаимосвязанности и обороны. Он также приветствовал достигнутый прогресс в оборонной промышленности.

Президент Пакистана отметил, что прямое авиасообщение вносит существенный вклад в развитие туризма и расширение контактов между народами двух стран.

Ирфан Давудов заявил, что считает большой честью назначение послом Азербайджана в Пакистане и начало официальной деятельности в этой стране. Дипломат особо отметил роль президентов двух государств в выведении двусторонних отношений на нынешний высокий уровень.

Посол подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга как на двустороннем, так и на международном уровне. Он поблагодарил правительство и народ Пакистана за политическую и моральную поддержку Азербайджана.

На встрече также отмечалась необходимость развивать сотрудничество во всех сферах, в частности в торговле, экономике, взаимных инвестициях, образовании и туризме, в соответствии с высоким уровнем политических отношений.