СГБ задержала умышленно поджегших автомобили в Масазыре

Арестованы лица, умышленно поджегшие автомобили в поселке Масазыр Абшеронского района 10 октября.

Как сообщает 1news.az, уничтожившие чужое имущество были задержаны Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Им предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. По решению суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу проводятся предварительные следственные действия, собираются улики и доказательства.

Отметим, что в результате умышленного поджога сгорели подверженные горению детали легковых автомобилей марок Mercedes, Lada и Hyundai. Кроме того, машина Renault получила частичные повреждения от огня. Под воздействием высокой температуры также частично расплавилась задняя фара автомобиля Baic.