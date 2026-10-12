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Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана

Редакция 1news19:47 - Сегодня
Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Вюсал Насирли избран президентом Федерации профессионального бокса страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AAYDA, вице-президентами федерации стали заместитель председателя агентства Турал Маилов и заслуженный тренер, известный специалист по боксу Илькин Агаев.

«Новое руководство намерено восстановить работу федерации, деятельность которой в последние годы была ограничена, придать новый импульс развитию профессионального бокса в Азербайджане и укрепить позиции страны на международной арене», — говорится в сообщении агентства.

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