Начался суд над бывшим мужем Кэти Перри по делу об изнасилованиях

В Лондоне начался процесс по делу об изнасилованиях, в которых обвиняют актера Рассела Брэнда.

В Королевский суд Саутуорка бывший муж певицы Кэти Перри явился лично, передает 1news.az со ссылкой на Deadline.

Брэнд вошел в здание суда в сопровождении своей жены Лоры, которая держала его за руку.

Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три обвинения в сексуальном насилии и одно — в непристойном поведении. Обвинения исходят от шести женщин и касаются событий, происходивших с 1999 по 2009 год. Брэнд не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения и последовательно отрицал правонарушения.

Первый день судебного разбирательства, уточняет издание, посвятят отбору присяжных и другим административным вопросам. Королевская прокурорская служба, как ожидается, начнет излагать свои доводы не раньше 13 октября.

Судебный процесс может продлиться 10 недель.

Рассел Брэнд стал известен как стендап-комик, вел шоу Big Brother's Big Mouth и программы на BBC Radio 2 и 6 Music. Он также снялся в голливудских фильмах «В пролете» и «Побег из Вегаса».