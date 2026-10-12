Очередная группа украинских детей прибыла в Азербайджан на реабилитацию

По инициативе Агентства социальных услуг еще 30 детей прибыли из Украины в Азербайджан в рамках программы реабилитации.

Как сообщает 1news.az, предусматривается обеспечение детей медицинской, а также социально-психологической поддержкой в рамках программы, которая будет продолжаться 10 дней в Габалинском детском реабилитационном центре Агентства.

В частности, в ходе программы будут организованы индивидуальные психологические консультации, групповые терапии, занятия по йога- и танцевальной терапии. Наряду с этим дети воспользуются лечебным массажем, лечебным бассейном и ваннами, арт-терапией и др.

Также предусмотрена организация экскурсий к достопримечательностям Габалы, а также Шеки и Шамахы.

Отметим, что за прошедший период агентство обеспечило социально-психологическими реабилитационными услугами более 500 детей и молодых людей из Украины.