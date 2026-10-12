Секретная служба США сообщила о росте числа угроз в адрес Трампа на 40%

Секретная служба США бьёт тревогу: число угроз в адрес Дональда Трампа и его охраны за год выросло более чем на 40%.

Как передаёт 1news.az, об этом директор ведомства Шон Карран и его заместитель Мэтт Куинн рассказали в интервью программе «60 минут» на CBS.

«Такого мы ещё не видели», — признался Карран, отметив, что рост угроз стал рекордным.

На вопрос, не связан ли всплеск с фигурой самого Трампа, специалист ответил уклончиво: служба вне политики и защищает тех, кого обязана. Куинн добавил, что ключевой фактор — проблемы с психическим здоровьем и социальные сети, которые меняют людей.

Оба отказались уточнять, откуда чаще исходят угрозы — справа или слева. Карран, руководивший охраной Трампа при первом покушении в 2024-м, подчеркнул важность подготовки. Отдельно всплыла история с заменой Air Force One в августе: в службе не подтвердили, но и не исключили использование самолёта-приманки.