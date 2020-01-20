Полад Бюльбюльоглу: В ночь на 20 января 1990 года в Баку были введены непонятные подразделения Советской Армии

Ровно 30 лет назад, теряющее контроль над политической ситуацией в стране руководство СССР пошло на беспрецедентный и безжалостный акт расправы над мирным населением столицы Азербайджана и в ночь на 20 января в Баку были введены непонятные подразделения Советской Армии.

Об этом посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал на траурном мероприятии в связи с 30-й годовщиной Черного января, организованном посольством нашей страны в Москве.

«Я никогда не видел, чтобы в советской армии были неопрятные солдаты с длинными волосами. Сохранились хроникальные кадры тех событий. Но тем не менее, это был такой контингент и этот контингент применял запрещенные международными конвенциями пули со смещенным центром тяжести, людей давили гусеницами тяжелой военной техники, применяли слезоточивый газ. Даже машина скорой помощи подверглась наезду танка и погибли врачи. Иногда говорят, что в республике были определенные течения против советской власти. Но я хотел бы подчеркнуть, что в ту ночь ни один политик не пострадал. Пострадали мирные люди – люди разных национальностей, женщины, дети, старики. Совершенно не понятно по какому принципу происходило уничтожение людей», - сказал посол.

Он подчеркнул, что в ту страшную ночь, подвергшись карательным мерам вооруженной до зубов армии, мирные жители Азербайджана отдали свои жизни во имя независимости современного Азербайджанского государства. «В отличие от тогдашних руководителей республики, уже на следующий день после случившейся трагедии, 21 января 1990 года выдающийся сын Азербайджанского народа Гейдар Алиев, рискуя своей жизнью, вместе с членами семьи, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где произнес свою знаменитую речь, в которой назвал решение высшего советского руководства о вводе войск в Баку противозаконным и антидемократичным, и дал первую политическую оценку случившемуся, потребовав, чтобы все причастные к трагедии понесли заслуженное наказание. Этот мужественный поступок был совершен им в здании, в котором мы сейчас с вами находимся, а установленный здесь барельеф великому сыну азербайджанского народа всегда будет напоминать о его героическом поступке», - сказал П.Бюльбюльоглу.

Как заметил дипломат, многие годы не велось целенаправленной работы по расследованию причин этого тяжкого преступления. Именно после возвращения к руководству государства общенационального лидера Гейдара Алиева, событиям 20 января впервые была дана политико-правовая оценка. С того самого времени, этот кровавый январский день был объявлен Днем всенародной скорби.

“Азербайджанский народ никогда не забудет те страшные события и принятые тогдашним советским руководством решения, приведшие к многочисленным жертвам ни в чем неповинных граждан. Сегодня члены их семей окружены постоянной заботой со стороны государства, а лица, потерявшие свое здоровье во время событий 20 января, находятся под непосредственным покровительством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который уделяет повышенное внимание вопросам их социальной защиты и должного пенсионного обеспечения”, - добавил дипломат.

П.Бюльбюльоглу особо подчеркнул, что Азербайджан никогда не отождествляет это преступление с сегодняшней демократической Россией.

АЗЕРТАДЖ