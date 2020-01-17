Полковник Кямран Алиев вернулся на прежнюю должность: Приказ министра

Произведено новое кадровое назначение в Главном управлении государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, по приказу министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Вилаята Эйвазова глава отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции МВД АР, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев снят с занимаемой должности и назначен на высокую должность в Управлении кадров.

Другим приказом министра начальником отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР назначен полковник полиции Кямран Алиев.

Отметим, что он многие годы занимал эту должность, пока в апреле 2018 года не был назначен начальником отдела дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции МВД.

Тимур Рзаев, Э.Т.