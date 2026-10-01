Погода на пятницу: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 2 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в некоторых местах временами ожидается дождь и гроза, а ближе к ночи дождь может перейти в ливневый характер. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь с перерывами. В отдельных местах осадки будут интенсивными и ливневыми, возможны гроза и град. В высокогорных районах ожидается снег, вечером осадки усилятся. Ночью и утром в некоторых местах будет туман. Умеренный западный ветер днем местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 23-27° тепла; в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15° тепла.